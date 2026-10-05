選委會選舉提名｜教專聯派14人參選　倡暫緩削減「擴大營辦津貼」

選委會選舉提名期本周三（7日）開始，「教育專業聯盟」今日（5日）宣布派出14人參選，並稱每位候選人已獲100個提名，已超過最低提名門檻。聯盟提倡暫緩削減「擴大營辦津貼」、持續推動留學香港品牌，由「直資擴容」擴展至「官津擴容」。被問及會否支持李家超連任特首，聯盟稱現時下定論仍言之尚早。



選委會選舉提名期周三開始，「教育專業聯盟」今（5日）宣布派出14人參選。（董素琛攝）

聯盟提倡削減教師非教學行政負擔，推動制定工作時限指引；增加資助學校收生及課程彈性；重啟「自願提早退休計劃」，為年輕教師提供更多機會等。聯盟承諾在當選後，會持續監瞥《中小學數字教育發展藍圖》的落實進度、確保北都大學城的發展不造成基礎教育資源進一步傾斜。

學齡人口下跌，被問及會否期望新一任特首正視殺校問題，香港華夏教育機構副會長招祥麒表示，適齡入學人口不足是整個大環境問題，不能單純以「支持或反對殺校」一言以蔽之，重點在於如何有效保留優質學校與教育資源。香港教育工作者聯會副主席張澤松補充指，期望新一任特首「真真正正關心教育」。

選委會選舉提名期周三開始，「教育專業聯盟」今（5日）宣布派出14人參選。（董素琛攝）

至於教師執業證制度，津貼小學議會主席鍾麗金表示，執業證書旨在幫老師更有系統地進行持續進。對於有指代課老師難以達到時數要求，她相信，教育局正思考提供相應安排，協助他們順利過渡並成為合資格的執業老師。

被問及會否支持現任行政長官李家超連任，招祥麒表示，現階段下定論仍言之尚早，要待候選人出爐後再作商量，屆時會要求與對方見面了解其教育政綱。至於會否捆綁式投票予一位候選人，他說聯盟有此取向，但強調不論是特首或是立法會選舉，均會投票予重視教育的候選人。

「教育專業聯盟」14位參選人包括：

香港華夏教育機構副會長招祥麒

香港教育工作者聯會副主席張澤松

教育評議會主席蔡世鴻

香港津貼中學議會主席李伊瑩

香港直接資助學校議會副主席陳狄安

津貼小學議會主席鍾麗金

香港資助小學校長會主席陳淑儀

九龍地域校長聯會主席梁冠芬

香港島校長聯會主席關頴斌

新界校長會主席朱偉林

香港特殊學校議會主席李靜雯

香港幼稚園教育專業交流協會副主席廖鳳香

香港幼稚園教育專業交流協會委員林翠玲

香港幼稚園教育專業交流協會委員張展鈴

