養和醫院學護在醫院偷近10萬　事主包括病人醫生及護士　囚28月

養和醫院一名男學護，涉在1個月內在醫院連環盜竊病人、醫生和護士的iPhone和信用卡，並用盜用的卡購買數萬元Apple產品，涉款近10萬元。學護今（7日）承認11項盜竊罪（DCCC 1346/2025），求情稱因理財不善兼遇上騙案，2025年已破產。



暫委法官黎劍華斥被告濫用職權，短期內多次犯案，破壞病人對醫院與專業醫護的信任，判監28個月。



被告梁浩鋒（現年29歲，被捕時是養和醫院二年級護士學生），承認於2024年9月19日至10月19日間，在養和醫院偷取一部手提電話、8張信用卡、6500元現金，及盜竊該些信用卡帳戶內可供使用信用限額合共約5.2萬元。梁原涉另外3項盜竊罪，今獲法庭存檔。

被告梁浩鋒認盜竊罪被判囚28個月。(陳蓉攝)

被告梁浩鋒案發時是養和醫院的學護（馬耀文攝）

被告將不會再從事護士工作

辯方求情指，被告案發時理財不善，兼遇上騙案，他在2025年破產。被告原本視護士為夢想職業，如今夢碎。他有深刻悔意，回想覺得當時「好蠢，好傻」，得到很大教訓，不會再從事護士工作，重犯機會不高，希望獲釋後照顧家人。

願向事主賠償5.9萬

控方透露，被告使用被盜信用卡在Apple Store大量購物，所涉產品都未被起回。被告願意向事主賠償共5.9萬元，並求減刑。

同事信用卡未被使用但有潛在損失

法官判刑時斥被告濫用接觸病人的機會，在短短1個月內多次偷取財物，破壞病人對醫院與同專業醫護的信任，被盜信用卡被簽帳逾5萬元。至於同事被盜的信用卡，法官指雖無證據信用卡被使用過，但嚴重性在於潛在損失，採納10至24個月作為起刑點，考慮被告初犯及他自願賠償約6萬元予事主，法官額外減刑2個月，最終就11罪的總刑期定為28個月。

病人醫生及護士一個月內報稱失竊

案情指，被告案發時是學護，被派駐在養和醫院20樓病房當值。在2024年9月19日至10月19日期間，5名住20樓病房的病人報稱財物失竊。除住院病人，受害人還包括及醫生和護士。

警方在被告身上搜出5張被盜信用卡

警方調查後拘捕被告，並在他身上搜出500元現金及5張被盜信用卡，被告警誡下稱不知道為何自己管有那些物品。另外，警方在被告家中起回2張信用卡及1張Apple Store收據。另有留院病人將1部iPhone放在病床旁邊，回來後發覺失竊。

欠債30萬及被騙2萬元

被告在錄影會面承認盜竊，手機已變賣，並稱因欠債30萬元及被騙約2萬元。他承認偷竊2名病人鎖在儲物櫃共6000元及3張信用卡、病人放在銀包的信用卡等，以及1日內連環偷竊護士鎖在更衣室個人儲物櫃內的5張信用卡。幾張病人的被盜信用卡其後在Apple Store分別錄得8499元至2萬多元的簽帳。

被告在錄影會面承認，從同事的儲物櫃裏偷走信用卡。5張信用卡亦即他被捕時身上的卡。