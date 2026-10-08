鼠疫俄羅斯｜什麼是鼠疫？死亡率幾高？防護中心解傳播途徑與病徵

撰文：石國威
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俄羅斯西伯利亞地區伊爾庫茨克（Irkutsk）鼠疫防治研究所一名實驗室員工10月2日身亡後，爆出染鼠疫疑雲，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）10月6日表示，要求俄方提供更多資訊，以查明導致嚴重肺炎的病因。
有本地口罩品牌在社交平台聲稱，昨日（7日）口罩營業額突然急升700%，估計與市民看過俄羅斯鼠疫新聞有關。然而，鼠疫以跳蚤叮咬為主要傳播途徑，普通外科口罩僅在預防極罕見的「肺鼠疫」飛沫人傳人時具防護效果。
要防鼠疫也要理性，到底什麼是鼠疫？鼠疫死亡率幾高？鼠疫傳播途徑與病徵是什麼？香港衞生防護中心專頁有解答。

從鼠疫患者腺病性淋巴結（bubo）取出淋巴液製成的腺鼠疫抹片，顯示出引起鼠疫的鼠疫桿菌（Getty）

什麼是鼠疫？

香港衞生防護中心指鼠疫是一種可感染齧齒動物、一些動物和人類的傳染病。它由鼠疫耶爾森桿菌所引致。鼠疫感染主要有三種：腺鼠疫、肺鼠疫和敗血性鼠疫。

腺鼠疫死亡率幾高？

防護中心指，人類感染鼠疫是嚴重疾病，腺鼠疫病死率為30%至 60%，如沒有接受治療，肺鼠疫向來是致命的。

鼠疫傳播途徑是什麼？飛沫會傳播嗎？

鼠疫是由受感染動物（主要是齧齒動物）身上的帶菌跳蚤經叮咬而傳播。人類的皮膚若有傷口，而與帶菌動物的體液或組織接觸，或吸入患者的飛沫，亦可感染到鼠疫。腺鼠疫通常不會在人與人之間直接傳播，除了接觸受感染者淋巴結的膿液。肺鼠疫的傳染性極高，可透過吸入患者的飛沫於人與人之間傳播。

鼠疫潛伏期多久？

腺鼠疫的潛伏期一般為1至7天，而肺鼠疫的潛伏期一般1至4 天。

鼠疫病徵有什麼？

．腺鼠疫患者會出現突發的病徵包括頭痛、發冷、發燒、疲倦以及受影響的淋巴結腫脹和疼痛。此脹大的淋巴結稱為「淋巴結炎」。這是最常見的鼠疫類型。
．當鼠疫桿菌侵入血液時，病情便發展成為敗血性鼠疫。透過血液，感染可蔓延到身體其他器官，引致嚴重併發症。
．患上肺鼠疫的病人會發冷、發燒、頭痛、全身疼痛、虛弱、胸口翳悶、咳出帶血的痰、呼吸困難；如不及早接受治理，病人可能很快便會死亡。患上這種最嚴重的類型的病人，具極高度的傳染性。

鼠疫是由受感染動物，主要是包括老鼠的齧齒動物身上的帶菌跳蚤經叮咬而傳播。（資料圖片 / 余俊亮攝）

鼠疫有無得醫？

患者須被隔離和服用適當的抗生素。

鼠疫流行地區包括哪裡？

鼠疫是一種動物疾病，除大洋洲外，所有洲都存在該疾病。鼠疫曾在非洲、亞洲和南美洲流行。自上世紀九十年代開始，大部分人類個案在非洲發生。流行最廣的三個國家是剛果民主共和國、馬達加斯加和秘魯。

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