工程問題頻現　陳帆指合法合規屬底線　老世叫犧牲「應炒你老世」

香港工程師學會今午（12日）舉行傳媒茶聚，新任會長前運輸及房屋局局長陳帆在茶聚上被問到本港接連爆出多宗工程質量醜聞，本港工程是否「爛到不能再爛」、本屆政府是否在工程上把關不力，他回應說會在當局完成調查並公布報告後再提出意見或批評，亦會嚴肅跟進「害群之馬」。



至於政府近年以「提速、提效」作為土地發展核心原則，被問會否以犧牲安全為代價，他則指保障公眾安全、合法合規等都是工程師不可逾越的底線，若管理層要求為趕工而在這些方面作出犧牲，工程師應拒絕甚至辭職，「你應該炒你老世，你唔好做，因為你做咗你諗諗你帶出嚟嘅後果係咩？如果有事故發生，你對唔對得住受影響嘅人士？」



香港工程師學會換屆，新一任會長由前運輸及房屋局局長陳帆（中）出任。（董素琛攝）

所以做任何工程都好，其實我希望你無論喺咩崗位、做咩工作，始終要守住個底線，就係話合法合規，第二就係保障公眾安全，第三係確保專業嘅守則得以堅持。如果你話老細叫我做，我被迫嘅，咁但係去到我剛才講嗰三個底線，你應該炒咗你老世，你唔好做，因為你做咗，你諗諗帶出嚟嘅後果係咩，如果有事故發生，你對唔對得住受影響嘅人？ 陳帆

本港近來出現不同工程問題，包括東涌公屋混凝土不達標、瑪麗醫院新臨床大樓壞𨋢、簡約公屋被剪短螺絲、宏福苑建築物料等，前運輸及房屋局局長、香港工程師學會會長陳帆於今午的傳媒茶聚被問到本港工程是否「爛到不能再爛」、本屆政府是否在工程上把關不力。他回應說，專業人士不應在未掌握完整事實前作批評，學會會在有關當局完成調查並公布報告後再提出意見或批評。

政府近年以「提速、提效」作為土地發展核心原則，被問相關措施會否以犧牲安全為代價，陳帆則表明，不管如何提速提效，工程師都有不可逾越的底線，包括合法合規、保障公眾安全，若管理層要求為趕工而在這些方面作出犧牲，工程師應拒絕甚至辭職，「你應該炒你老細，你唔好做，因為你做咗你諗諗你帶出嚟嘅後果係咩？如果有事故發生，你對唔對得住受影響嘅人士？」

我哋無論做任何嘢，無論加速、提速、提效，要有底線，工程師嘅底線就係我剛才講嘅，第一係公眾安全、第二係專業操守，喺我地工程師學會，誠信係我地五大核心價值之一，如果一個工程師，佢係違反咗呢個核心價值，我哋會有行動跟進。 陳帆

陳帆：若有學員涉案違法 會嚴肅處理

坊間有聲音認為，工程事故頻頻發生是因監工預算不足，陳帆指出，香港建造業在標準、施工嚴謹度仍然是全球頂尖，若有害群之馬未能履行職責，學會必定會嚴肅跟進。若調查確認有學會會員涉案違法，學會定會按既定程序嚴肅處理。

工程師學會會長陳帆說，不會在未掌握全面事實前作批評。（董素琛攝）

另外，工程師學會表示，全力支持政府發展北都，為香港經濟轉型及工程從業員創造更多就業場景。新一份《施政報告》提出推行「供水網升級計劃」，未來5年內將更換或修復共350公里長的高齡及高滲漏風險水管，學會建議，對七、八十年代建造的地下管網進行分析及系統性更換，打造「韌性城市」。