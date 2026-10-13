警隊孖生姊妹花「孖住上」　化身心聆同行者　深宵傾聽同袍解憂

樣貌聲線如同「餅印」的孖生姊妹黃潔清與黃潔瑩，從小穿同款衣服、興趣相投，人生軌跡屢次巧妙重疊。兩人長大後因一套經典警匪劇萌生投考警隊念頭，齊齊入讀警察學院受訓。畢業後，姊姊黃潔清投身刑偵調查，妹妹黃潔瑩則駐守軍裝部門，雖身處不同崗位，兩人依然「孖住上」，不僅一同進修取得碩士學位，早年更因經歷喪父之痛、深明同袍陪伴之重，主動加入「心聆團隊」，化身同行者以同理心為同事排難解憂。



黃潔清（右）和黃潔瑩希望繼續透過「心聆團隊」，向同袍傳遞溫暖和關懷。（警聲照片）

煲《學警出更》萌投考念頭 教官「火眼金睛」從未認錯

談及投身警隊的契機，兩姊妹不約而同表示，當年深受經典劇集《學警出更》感染，被劇中警務人員展現的使命感與團隊協作精神深深吸引，因而立志穿上制服服務市民。

投考之初，體能測試是兩人最憂慮的一環。姊妹倆互相鼓勵鞭策、加緊操練，最終雙雙通過嚴格遴選，同期踏入警察學院受訓。換上整齊劃一的學警制服後，兩張相似的面孔更讓人難辨真偽，但兩人笑言，教官的洞察力非同凡響：「學堂教官個個都『火眼金睛』，從來沒有把我們認錯。」完成訓練結業後，姊妹花各自發展，姊姊選擇刑偵單位專注破案調查，妹妹則留在軍裝部門執勤巡邏，各自在崗位發揮所長，發光發熱。

黃潔清（左）和黃潔瑩（右）分別在刑事調查單位和軍裝部門工作。（警聲照片）

走出喪父之痛感同袍扶持 化身「心聆大使」深夜傾聽

警務工作常面對各類突發考驗，私底下兩姊妹亦曾經歷人生重大轉折。早年父親驟然離世，姊妹倆承受錐心之痛，幸得身邊同袍全力支持與陪伴，才逐步走出陰霾。「每個人都會有低潮和情緒起伏。」親歷逆境後，兩人深明關懷與聆聽的重要，決定主動加入「心聆團隊」，將昔日同袍給予的溫暖回饋警隊。

不論同事受工作或家庭壓力困擾，抑或深宵來電傾訴感情煩惱，姊妹二人總是耐心傾聽，陪伴對方走過難關。她們笑稱：「不知道是否擁有孖生姊妹的身分經歷，令我們更容易與人打開話匣子、拉近距離。」

齊讀犯罪學碩士增值 教授同學難辨「真身」

公餘時間，兩姊妹亦步調一致地實踐終身學習，一同修讀犯罪學及社會政策研究碩士課程，連教授與同學都直言鮮見雙胞胎一起上課。

校園裡沒有了警校教官的「火眼金睛」，二人經常令身旁人摸不著頭腦。她們笑言：「有時做匯報，教授和同學叫我們的英文名，我們都要自己主動應聲，因為他們有時根本分不出姊妹二人。」

從學院操場到前線崗位、從走出低谷到心聆同行，這對「警隊姊妹花」一直以堅毅與溫情並肩前行。她們表示，未來會繼續「孖住上」支援同袍，把溫暖與關懷傳遞開去

心聆團隊屬義務性質 強化警隊團隊精神

心聆團隊由警隊「心理服務課」於2005年7月9日成立。根據警方網頁，該團隊名稱象徵「用心關懷及樂意聆聽」，「連繫」警隊各同事，以強化警隊「團隊精神」。

團隊由不同職級的警務及文職人員組成，由最初數十人穩步拓展至超過110人，成員均需通過嚴格遴選，並接受涵蓋深度聆聽技巧、哀傷輔導、自殺危機介入以及重大事故壓力處理等數十小時的系統化專業培訓後，以義務性質加入成為「心聆大使」，藉此在警隊內推廣正向人生及幫助有需要的同事，使警隊成為富有關懷精神的團隊。