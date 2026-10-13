今日新聞8分鐘｜赤膊男扮客擸$10萬金鏈遭擒｜旺中3女互毆被捕

辯方指蔡天鳳母曾稱輸幾千萬 警：不知真或作大

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（13日）在高等法院續審。有份調查本案的警員繼續作供。

辯方盤問時卻指，張提及座駕被淋紅油時，提及她在佐敦一麻雀館曾「輸咗幾千萬」，問警員認為張這樣說是真有其事或虛構，警員稱他無從得知。

此外，控方亦傳召曾借車給鄺港智的人作供，他稱鄺約於2023年初透過其弟向他借車，鄺稱其車要維修，鄺需要車接送孩子上學，並稱要借約兩星期，鄺後來逾期未還。

疑充電器過熱起火 慈正邨男住戶燒傷面

今日（13日）清晨5時44分，警方接獲慈正邨正安樓多名住戶報案，指上址一個單位起火。單位陷入火海冒出濃煙，有居民報稱連同3隻貓咪被困。消防及警方到場救援，23分鐘後將火救熄，起火單位一名男住戶燒傷面，由救護員敷上敷料送院，事件中約250名住戶疏散。警方稱，經初步調查，相信是外置充電器過熱起火，火花燒著床單引致。

兩舖疑不和 旺角首飾店員入美甲店吐口水釀互毆

旺角發生打鬥案，3名女子被捕。警方於今日（11日）下午約6時半接獲報案，指旺角中心商場1樓一間美甲店內有人打架。警員到場調停事件，初步調查後以涉嫌「在公眾地方打鬥」拘捕3名女子。其中一名年約50歲女子受傷，由救護車送往廣華醫院治理；其餘兩名年約40至50歲女子則被帶署扣查。旺角警區刑事調查隊正調查事件起因。

水務署表示，昨日（8日）下午得悉荃灣中心一期商場及部分住宅大廈，因電力裝置故障而停電，導致大廈供水水泵未能運作，令食水及沖廁水供應受到影響。署方隨即派員到場協助，與荃灣民政事務處、區議員及關愛隊聯繫，並正調派16個水箱及兩架水車，為受影響居民及商戶提供臨時食水。署方了解大廈管理處已安排緊急維修。如有需要，署方會為受影響居民及商戶提供適切的支援。

上水男入珠寶店扮客偷$10萬金鏈 被制服欲金蟬脫殼

一名61歲無業男子，昨日（12日）傍晚在上水一間珠寶店，疑佯裝顧客選購金飾，期間偷走一條金頸鏈。職員與商場保安展開追截，在途人協助下，於在上水廣場對開天橋截獲賊人；惟賊人疑脫衣、脫頸鏈「金蟬脫殼」，最終由接報警員以涉嫌「店舖盜竊」將該男子拘捕。

中電下午短暫電壓驟降 九龍新界接105宗困𨋢報告

中電發言人稱，今日下午約1時09分，中電連接荔枝角至慈雲山的一組40萬伏特供電線路錄得短暫電壓驟降，期間電力供應並沒有中斷。由於受影響系統屬高壓線路，九龍及新界部分地區亦有機會受電壓驟降影響。

中電指，電壓驟降期間，部份客戶可能會遇到燈光轉暗或閃爍情況，一些對電壓改變較敏感的電力裝置或會因啟動保護裝置而暫停運作。

消防處則指於下午1時10分起20分鐘內，接獲105宗困𨋢報告，全數集中於九龍及新界多區，包括觀塘、荃灣、上水、尖沙咀等。

德朗邨謀殺｜鄰居指印傭有禮 僅聞發牢騷

啟德德朗邨發生謀殺案，一名52歲印傭涉於昨早（11日），在7分鐘內多次襲擊她照顧的93歲關姓老婦，包括拍打頭、頸、臉20次，腳踩腹部數下及粗暴移動。老婦其後失去知覺，送院後不治。警方經初步調查後，以涉嫌「謀殺」拘捕該名印傭。根據警方提供的資料，老婦約3年多前開始由涉案印傭照顧，親戚一直沒發現過有施襲行為，但經警方調查後，相信過去約半個月，印傭每日間歇性有施襲。

有鄰居向《香港01》透露，涉案印傭能以不太標準的廣東話溝通，尚算有禮，平日見面會點頭打招呼；又見到外傭間中會用輪椅推老婦落街散步，未聞單位傳出嘈雜聲，僅聽過印傭有一兩次發牢騷。鄰居對於該印傭涉案感到「跌眼鏡」。此外，外傭本周突向該鄰居借錢300元，惟因她已涉案被捕，鄰居料款項已「凍過水」。

新蒲崗工作室男子遭剪刀刺胸 警拘涉案妻

昨日（12日）晚上11時許，一名男子在新蒲崗六合街29號宏輝工業大廈內報案，指遭妻子用剪刀襲擊。人員到場發現該名姓鄧（47歲）報案人胸口及手臂受傷，他清醒被送院治理。

經初步調查，警方相信兩人因工作問題起爭執，其間男子被其妻子以一把約7厘米的剪刀刺胸口及左前臂。警方以涉嫌傷人拘捕其姓吳的妻子（44歲），現正被扣留調查。案件交由黃大仙警區刑事調查隊第8隊跟進。

俄羅斯實驗室疑洩鼠疫 專家警告疫情恐更嚴峻

俄羅斯西伯利亞南部伊爾庫茨克州（Irkutsk）實驗室發生不明鼠疫病原體洩漏，導致一人死亡及數百人隔離後，澳洲衛生專家警告，有顯然跡象表明，實際疫情可能比想像中更為嚴重。

肺鼠疫惹關注 荃灣口罩店生意額急升 有人單次買17盒

俄羅斯伊爾庫茨克州一名鼠疫研究所女技術員感染不明肺炎後死亡，有傳她可能感染可以人傳人的肺鼠疫，事件引發國際關注。本月7日，有本地口罩品牌稱營業額急升700%，並估計與市民看過相關新聞後着手準備防疫用品有關。

《香港01》今午走訪荃灣南豐中心，有口罩店也表示，生意額上升，其中一間過去的周五（9日）及周六（10日），單日生意額升逾兩倍，更有人單次購入17盒口罩。現場有以300元為家中小童購買三盒口罩的家長說，雖然口罩價格較以往貴約一倍，但考慮到家中小朋友的抵抗力較弱，除擔心肺鼠疫，也怕流感，未來一段時間會堅持讓孩子戴口罩。