外賣員工傷｜Keeta車手回程時搶單遇意外變癱　揭新機制潛在盲點

外賣車手Joe今年5月在粉嶺為平台Keeta送餐後折返候餐地點期間，因電話程式彈出「搶單」通知，分神查看兩秒就遇上交通事故，頸椎第三及第四節骨折，全身癱瘓，太太阿儀雖於同月已向平台報傷，7月曾提交資料予保險公司，至今仍在等候賠償。照顧及經濟都壓在她身上，受傷的他盼盡快獲賠償，減家庭重擔，讓太太及女兒生活有保障。



香港基督教工業委員會項目幹事林凱汶指，Joe的個案反映平台搶單機制影響外賣員駕駛安全，也揭示政府就平台工作者工傷補償機制提出的立法框架有漏洞，相關框架未將候單或搶單時間納入受保障工作期間，即在新例下，Joe這種個案、即在候單或搶單時間出事的平台工作者，或不獲保障。



林凱汶建議政府訂立的新法例應確保平台工作者有不差於《僱員補償條例》 的工傷及職業病保障，包括將上線候命及搶單時間也納入受保障工作期間。



平台外賣員Joe今年5月送完訂單，折返候單地點途中遇交通事故，頸椎骨折，全身癱瘓。其太太阿儀每日下班後會趕到醫院，為他按摩手腳。（HK01記者攝）

Joe今年5月在粉嶺送餐，送完一張訂單，返回候餐地點期間，駛入俗稱「雞嶺迴旋處」的掃管埔交匯處時，因收到平台派發「搶單」，分神望電話約兩秒，隨即發生交通事故。Joe的頸椎骨折，C3/4段脊髓受壓，全身癱瘓，至今仍然留院。

妻子憶述丈夫送到深切治療部似交帶遺言

太太阿儀憶述，當日收到一位司機的電話，指丈夫遇交通事故倒地受傷，正等候救護車到場，期間該司機曾遞電話讓Joe與她對話，當時他意識清醒，知道自己全身無法動彈。阿儀趕赴醫院，獲告知Joe第三及四節頸椎骨折，會先送往深切治療部。

阿儀指，Joe剛送到深切治療部，便開始出現呼吸困難，向她交代銀行戶口、身份證、保險等資料，「好似交帶遺言咁，話無乜嘢留低畀我，對唔住囉。」後來Joe做了手術，固定兩節頸椎，留院至今。

Joe說現時最擔心太太及女兒，覺得自己是不合格的丈夫及父親。（HK01記者攝）

臥床多月，阿儀說Joe的身體出現過不同狀況，留院早期因要戒嗎啡，身體疼痛令Joe不時大叫，後來開始抽筋及痙攣，近來四肢經常麻痺，「我每次盡量同佢鬆下手腳，盡量收工去睇佢、餵佢食飯、陪佢傾偈，等佢紓緩返個情緒。」

每日前往醫院探望，阿儀坦言感覺疲累，目前也正為Joe的暫繳稅、出院及院舍安排等苦惱，無暇梳理自身情緒，「係攰到已經唔知點去諗，淨係唔可以病，一病、一冧咗，我就去唔到搵佢，因為佢連電話都㩒唔到，只能夠醫護轉述，佢就會好驚。」

一直臥床的Joe同樣擔心阿儀及正於外地工作的女兒，自責並非合格的丈夫及父親。Joe說，目前希望保險盡快賠償，好減輕家庭負擔，讓太太及女兒的生活有保障。他又勸告同行，平台外賣愈來愈難做，可以的話不如另覓工作。阿儀則補充，期望平台外賣員有等同於《僱員補償條例》 的保障。

外賣平台Keeta的外賣員張先生曾嘗試向平台報傷申請保險賠償，當時要向保險公司提交包括警方調查文件、用藥清單等多項資料。（HK01記者攝）

關於保險，阿儀說在Joe受傷同月已代他向平台報傷，並在7月向保險公司提交文件，賠償至今未見進展，不論是Keeta或保險公司，由事發一刻，到10月初她接受傳媒訪問，均不曾派代表與她聯繫。至本月13日，阿儀也在基督教工業委員會協助下向勞工處呈報Joe的工傷。

同為平台車手的陳先生與Joe相識數年，Keeta不曾慰問令他感到憤憤不平。他又指，平台派搶單，不會理會車手是否在駕駛，應用程式除彈出搶單通知，也會伴隨持續響聲，車手必須按鍵處理，不論車手是接單、抑或不接單，均要低頭看電話，「係好危險。」

問到能否不理會搶單，陳先生稱可以，但會有後果，據他跟同行經驗，當外賣員不理會三張單，包括搶單或一般派單，其帳戶便會自動下線。

平台外賣員陳先生與Joe相識數年，當日知道Joe出事，他即駕車趕往現場，後來前往醫院探望時見到對方情況，感難過及震驚，促平台公司不止要盡快賠償，也應主動關心及慰問Joe及其家人。（HK01記者攝）

Joe與其他區內的平台外賣員經常於上址候單。（HK01記者攝）

關注團體促Keeta取消搶單機制

香港基督教工業委員會項目幹事林凱汶也指，搶單制度令外賣員駕駛時分心，大大增加其意外風險，去年已有多區外賣員罷工，要求Keeta取消相關制度，惟Keeta在去年5月只是向外賣員發通告，建議他們在「停車及安全合適的環境下查看及挑選訂單」。

林凱汶指，外賣員如要接「搶單」，須在數秒間下決定，要他們停車查看根本不可行，Keeta雖可透過系統追蹤及掌握外賣員的行動狀態與位置，但Keeta仍向正駕駛的外賣員派搶單，「係明知嘅情況下，要外賣員承擔更高嘅意外風險。」

林凱汶認為，Joe遇事故受傷是由Keeta搶單令他在駕駛期間分心一兩秒釀成，故Keeta有直接責任，又說倘若Keeta早於去年聽取意見，取消搶單制度，Joe的事故可以避免。她促請Keeta盡快為Joe及家屬提供援助，盡快就其事故作合理賠償，並立即檢討工作制度，取消搶單機制。

2026年5月，平台外賣員Joe剛送完一張訂單，駕駛電單車回候單地點，駛至俗稱「雞嶺迴旋處」的掃管埔交匯處，其電話上的Keeta應用程式發出「搶單」響聲，他下意識望向手機，隨後視線轉回前方路面，發現前面有車輛停靠，趕不及避開，連人帶車倒在路面。（香港基督教工業委員會提供）

Joe的情況除反映平台搶單機制增加外賣員的意外風險，也看到政府就平台工作者工傷補償機制提出的立法框架有漏洞。林凱汶說，Joe遇事故時正值候單時間，立法框架下的受保障的工作期間卻只限於提取至送達的時間，候單或搶單時間則由平台自行決定。

她指，現時兩大外賣平台的外賣員，保障範圍均為上線至下線，並包括上下線前後一小時，不解為何政府立法，保障反而會倒退，又指倘政府按此方向立法，以Joe的情況為例，或得不到任何賠償。

新外賣員工傷法例應包括將上線候命及搶單時間

林凱汶建議新法例應確保平台工作者有不差於《僱員補償條例》 的工傷及職業病保障，包括將上線候命及搶單時間也納入受保障工作期間，病假補償亦應設最低收入，並需計算非平台工作收入。

政府提出的立法框架立法框架，平台工作者受保障的工作期間只限於提取至送達、或訂單取消的時間，候單或搶單時間由平台自行決定。（立法會人力事務委員會文件）

Keeta：保險已收到理賠申請 正按程序處理

Keeta回覆查詢時稱密切關注個案，慰問送遞員及其家屬，並已聯絡家屬提供所需支援，又說保險已收到理賠申請，現正按程序處理中。據了解，該個案送遞員事發時為app上線狀態，屬於保險涵蓋範圍，惟仍需包括完整醫療評估報告在內的文件，才能進入審核評估環節。

就保險文件的情況，阿儀指，因Joe未能到警署錄口供，故無法提供口供紙，其餘包括醫院證明及醫院繳費發票在內的要求文件，已在今年7月提交予保險公司。她亦於上周首度收到Keeta致電了解Joe的情況，及保險公司的電郵，問及醫生證明。據其所述，Keeta代表在通話中曾向她查詢為何致電及發短訊予Joe均無人接聽及回覆。

Keeta稱不存在不接單懲罰性機制

問到會否取消搶單機制，Keeta說會檢視及研究送遞員對派單機制的意見；而陳先生提到不接單會被下線，Keeta稱不存在懲罰性機制，但若送遞員連續多次沒有回應訂單派發，反映他可能處於不適合接單的情況，系統會自動將其轉為下線，送遞員可隨時重新上線接單。

勞工處：續以三方小組商議持份者關注的議題

勞工處回覆未有回應會否將上線候命及搶單時間也納入受保障工作期間、就病假補償應設最低收入、訂最低單價等問題，僅重申正全力推進相關的法例草擬工作，今年底前向立法會提交立法建議，亦會繼續通過數碼平台行業三方小組商議持份者關注的議題。處方另確認於僱員補償科於本月13日收到Joe的工傷個案，會盡快聯絡有關平台作出跟進。