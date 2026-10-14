的士記分制｜兩年229名司機違規　逾半涉拒載　七成司機瀕臨停牌

的士記分制實施兩年多，民建聯議員葉傲冬屢接居民投訴「綠的」拒載，關注相關投訴數字。運輸及物流局局長陳美寶今天（14日）交代截至8月，共接獲5,944宗與的士司機有關的投訴，當中涉拒載有605宗。截至10月2日，有229名的士司機被記分，拒載個案佔125宗。3名司機被記滿15分被判停牌三個月，另有近七成違規被記分的司機瀕臨停牌。



另外，當局透露檢討新界的士的營業地區範圍，例如擴展至港珠澳大橋香港口岸，以及剛啟用的皇崗口岸港方口岸區。



的士記分制今日（9月22日）首日實施。（盧翊銘攝）

記分制2024年9月22日起生效，涵蓋法例中與的士司機相關、較嚴重的11項罪行。根據法例，的士司機如無合理辯解，不得故意拒絕或忽略接受租用，亦不得拒絕或忽略駕駛的士至租用人所指示的地方（俗稱拒載）。拒載者在記分制下會被記最高的10分。

的士記分制

的士記分制

（盧翊銘攝）

截至10月2日，有229名的士司機被記分，當中3人被判取消駕駛的士資格三個月，因拒載而被記分的個案佔125宗。另外，自記分制實施至今年8月，運輸署共接獲5,944宗與的士司機有關的投訴，當中涉拒載的有605宗。運輸署接獲投訴後會調查，並視乎性質轉交執法部門處理，亦會致函有關車主或司機要求解釋，提醒他們遵守法例及注重服務態度，以保持服務質素。

的士記分制今日（9月22日）首日實施。（盧翊銘攝）

陳美寶指運輸署每年均會調查整體的士服務水平，了解乘客需求及的士業經營情況。根據今年初的調查，近年服務整體供應均大致保持穩定。當局會繼續密切監察情況，並與業界保持溝通，確保的士服務穩定有序、行業健康發展。