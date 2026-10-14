消防處擴展物聯網火警偵測系統　推折衷式花灑系統駁街喉供水

撰文：董素琛
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消防處今年初推出「物聯網火警偵測系統」先導計劃，在全港10幢6層或以下舊樓安裝系統，如偵測到火警會在10秒內通報消防處。處方今（14日）表示，至今已收到300份有意安裝的意向書，並宣布本月起將計劃擴展至6,000幢7層或以上目標樓宇。

另外，消防處又推出折衷式花灑系統（直接泵水設計），直接接駁政府地下供水管，毋須設置大型花灑水缸。

消防處宣布擴展物聯網火警偵測系統。左起：消防署署理副消防總長（樓宇改善）黎健武、助理消防區長（樓宇改善策略及特別行動）曾昭樂。（董素琛攝）
消防處宣布擴展物聯網火警偵測系統。左起：消防署署理副消防總長（樓宇改善）黎健武、助理消防區長（樓宇改善策略及特別行動）曾昭樂。（董素琛攝）

消防處將「物聯網火警偵測系統」擴展至7層或以上目標樓宇，預計覆蓋約6,000幢受《消防安全（建築物）條例》（第572章）規管的樓宇，即在1987年3月1日或之前建成，或圖則在該日前首次呈交批核的綜合用途建築物或高於3層的純住用建築物。

消防署署理副消防總長（樓宇改善）黎健武表示，相較傳統喉轆系統及手控火警警報系統，物聯網火警偵測系統設有無線複合火警偵測器，偵測到火警後10秒，會將訊號直接傳送至消防通訊中心。

黎健武指，自先導計劃推出至今，已收到超過300份意向書，表示有興趣安裝物聯網火警偵測系統，署方的服務供應商亦由5間增加至9間。署方指，為確保穩定性，物聯網系統會配置兩張SIM卡作雙重備援，確保不會斷線。

消防處今年初推出「物聯網火警偵測系統」先導計劃。（消防處圖片）
消防處宣布擴展物聯網火警偵測系統。左起：消防署署理副消防總長（樓宇改善）黎健武、助理消防區長（樓宇改善策略及特別行動）曾昭樂。（董素琛攝）

另外，消防處又推出折衷式花灑系統（直接泵水設計），黎健武解釋，傳統花灑系統需設置大型花灑水缸，對舊樓結構造成負擔。折衷式花灑系統直接接駁政府地下供水管，工程時間由傳統的6至8年縮短至3至5年，費用亦減少50%至75%。

折衷式花灑系統預計覆蓋約900幢受《消防安全（商業處所）條例》（第502章）、《消防安全（建築物）條例》（第572章）及《消防安全（工業建築物）條例》（第636章）規管的樓宇。

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