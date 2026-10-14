宏福苑｜前法團主席陳球強書面覆獨委會　稱黃碧嬌遭「政治打壓」

前民建聯大埔區議員黃碧嬌早前在大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會上，被多名居民指控收取授權票。獨立委員會網站今日（14日）上載多份書面回覆，其中包括時任法團顧問、前法團主席陳球強。他在回覆中，批評有「別有用心」人士抹黑，並要求推翻法團或管理公司，又認為黃碧嬌與授權票事宜「實屬政治打壓」，稱有人轉移視線，樹立投訴人的所謂正義。



前民建聯大埔區議員黃碧嬌。（湯致遠攝）

宏福苑首屆法團管理委員會主席、宏道閣業主陳球強6月中以書面回覆獨立委員會，稱自2014年有法令大維修通知後，發覺有「別有用心」人士入侵宏福苑，「利用業户的求知善意和利益的取捨」作離間，包括匿名、無證據的抺黑，誘騙業戶簽名，並以關心屋苑事務為名，要求推翻法團或管理公司。

對於黃碧嬌被指收受授權票，他認為屬「政治打壓」，稱有人轉移視線，樹立投訴人的所謂正義。他又指，一貫以來的業主大會，所得授權票數量經常多於實際出席人數，早期周年大會和特別業主大會「均是如此」。他引述不少業主反映，只授權不出席，因每次大會席間均有人「呼喝搞事，不勝其煩」。他認為，業主被誤導交出授權票，正是「有心人士」的專長，但他相信黃碧嬌只會「實事求是」，協助業戶所求。

宏福苑授權票調查｜黃碧嬌團隊收131票 有授權業主已離世11個月

獨立委員會較早前披露，作為宏福苑法團顧問的黃碧嬌與其團隊，在其中兩次法團大會，包括選出顧問公司鴻毅的大會，合共收279張授權票。《香港01》其後獨家報道，在一份記錄黃碧嬌收集授權票單位的檔案中，發現有業主開會前已離世11個月卻「被授權」，懷疑有人冒簽涉嫌「偽造虛假文書」。

事後，黃碧嬌以「身體不適」為由，九度缺席區議會會議。其後至9月底，黃碧嬌以健康理由，通知政府辭去其區議員席位，並同時辭去大埔南分區委員會委員及大埔廣福及寶湖小隊關愛隊隊長的職務。