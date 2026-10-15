呈祥道下月鋪新瀝青　路政署稱龍翔道效果佳　擬擴至香隧青山公路

龍翔道凹凸不平的路面狀況為人垢病，路政署早前在該路其中一段鋪設「高性能超薄磨耗層」新型瀝青物料，以改善路面質素。署方表示，新物料有效減少車輛行駛時的震動及降低行車噪音，計劃11月起，分階段於呈祥道及龍翔道其餘混凝土路段鋪設新物料，首階段將為蝴蝶谷食水主配水庫至明愛醫院一段長約800米的呈祥道東行路段鋪設。署方又計劃未來兩年內，於香港仔隧道、黃竹坑道、青山公路等鋪設新物料。



路政署早前在龍翔道其中一段混凝土路段，鋪設厚約20亳米的高性能超薄瀝青路面。（資料圖片／任葆穎攝）

路政署早前在龍翔道其中一段混凝土路段，鋪設厚約20亳米的高性能超薄瀝青路面。（資料圖片／王譯揚攝）

路政署7月在荷里活廣場至牛池灣消防局一段長約900米的龍翔道東行線，分階段鋪設20毫米厚的「高性能超薄磨耗層」新型瀝青物料，工程上月完成。署方指，路面鋪上新物料後變得平順，有效減少車輛行駛時的震動及降低行車噪音，而且耐用度高，即使經歷多場大雨，路面狀況仍然理想。

署方指，憑藉今次成功經驗，將由下月起，分階段於呈祥道及龍翔道其餘的混凝土路段鋪設新物料。首階段將為蝴蝶谷食水主配水庫至明愛醫院一段長約800米的呈祥道東行路段鋪設「高性能超薄磨耗層」，預計兩星期內完成。署方目標於2027年完成東行路段，並於2028年內完成西行路段。

路政署11月將在蝴蝶谷食水主配水庫至明愛醫院的龍翔道東行路段鋪設「高性能超薄磨耗層」新型瀝青物料。（區議會文件截圖）

呈祥道。（資料圖片）

路政署早前在龍翔道其中一段混凝土路段，鋪設厚約20亳米的高性能超薄瀝青路面。（資料圖片／王譯揚攝）

工程於晚上9時至早上6時進行 擬未來兩年擴至多區

工程時間方面，署方指鋪設工程主要於晚上9時後至翌日清晨6時前進行，其間會維持足夠行車線以應付車流，其餘日間時段會開放所有行車線。署方較早前在區議會文件中則指，工程會在11月下旬進行，施工期間，將會臨時封閉一至兩條行車線，車速限制將由時速70公里降至50公里。

路政署又指，計劃未來兩年內，於香港仔隧道、黃竹坑道、青山公路（荃灣段、元朗段及新田段）等路段鋪設「高性能超薄磨耗層」，持續升級改造路面，為市民提供更舒適的出行體驗。