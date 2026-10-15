今日新聞8分鐘｜大圍MMA兩男擸凳圍毆｜港鐵車廂兩人叉頸揮拳毆鬥

蔡天鳳案｜被指想與鄺港智談戀愛及有性關係 譚方駿：絕對不同意

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），蔡天鳳的丈夫譚方駿，今午（15日）在高等法院繼續接受第三被告鄺港智的律師安華暉盤問，並問到鄺與譚的關係。《香港01》會跟進報道。

鄺港智的大律師盤問時指，譚與鄺在中學讀國際學校時便認識，二人是好朋友。辯方指，譚與鄺不止是好朋友，並想與鄺談戀愛和有性關係。譚即說：「絕對唔同意。」並重申，他與鄺港智仍然保持友好，絕大部份原因是因為大家的小朋友。

辯方又指，鄺港智在內地有女友，蔡曾就這事感妒忌，譚稱他不清楚。辯方續指，譚亦曾與鄺港智談論鄺的女友，譚稱印象中無此事。

油塘單位疑風扇燈短路起火 七旬女住戶送院

油塘油麗邨發生火警。今日（15日）上午10時49分，油麗邨秀麗樓一單位起火，多人報警求助，逾百人疏散；其中涉事單位住戶報稱與兒子被困室內、另有約20名住戶亦報稱被困於後樓梯，幸其後安全獲救。

港鐵MMA︱車廂內兩人打架 叉頸揮拳壓對手在地 網民：日日都打

港鐵車廂內有乘客打架。今日（14日）網上流傳兩段影片，可見一名穿着彩藍色衫、年約70歲的男子，在車廂內與一名長髮人士爭執打鬥。藍衫漢明顯處於上風，拳拳到肉，喝叫：「郁手！郁手！郁手！」向對方叉頸壓在地上，再抽起衣領撞向車窗，旁觀乘客未有插手。事主捱打反抗：「再打，錄晒㗎啦！」藍衫漢毫不在意：「你郁手先。」《香港01》正向港鐵查詢事件。

長青隧道口Tesla越線衝去對面線 釀5車相撞 3人受傷送院

青衣今日（13日）發生嚴重車禍。傍晚6時44分，警方接獲報案指長青隧道往九龍方向出口，有5輛車相撞，分別是兩輛輕型貨車及3輛私家車，據報一度有人被困。救援人員到場，證實意外中有3名傷者，所幸僅受輕傷，清醒由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

大圍MMA．有片｜2男擸凳圍毆 赤膊男空手不敵 網民：搏擊之城

Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨日（14日）流傳一段影片，長約9秒，可見現場是大圍積富街和積信街交界一間粉麵店對開馬路，3名男子晚上發生肢體衝突，兩名分別身穿藍衣和白衣的男子夾擊一名赤膊赤腳的男子，他們甚至「擸凳」圍毆，赤膊男雖然赤手空拳寡不敵眾，但仍奮力還擊，另一名白衣黑褲男子嘗試阻止他們，但都於事無補，場面混亂，附近有市民和食客圍觀，亦有車輛駛經，事件起因及是否有人受傷，暫時未明。

彌敦道男子馬路狂奔 共5人燈位會合影巴士 目擊者愕然

本港過往都有巴士迷專注拍攝巴士，卻遇上意外。Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨日（14日）流傳一段影片，長約23秒，帖主晚上或凌晨時分乘搭巴士，可見巴士沿旺角彌敦道往太子方向行駛，全部店舖已經關門，車外有一名男子手持手機和孭背囊，沿馬路右線一直狂奔近百米，其後方沒有車輛，跑到彌敦道和亞皆老街交界惠豐中心對開燈位時，已有4名男子一早站在行人過路處，連同狂奔男，總共5人一起拍攝巴士，影片傳出笑聲，未見有人受傷。

女KOL受訪自爆曾任柬埔寨園區賭場荷官 稱不再回應免被斷章取義

自稱曾在東南亞國家賭場任職荷官的KOL「樂童」，接受本地傳媒訪問，稱曾於柬埔寨「園區」的線上賭場工作，收入豐厚，報道後半段她承認東南亞地區治安欠奉，不鼓勵他人仿效她到園區打工。訪問刊出後引來網上熱議，認為是宣傳「園區」及線上賭博，有如「詐騙園區廣告雜誌」，涉事傳媒後來亦將報道下架。

英國約克郡野生動物園慘劇 男子闖老虎園區遇襲傷重不治

10月10日，英媒引述警方消息，一名男子進入約克郡（Yorkshire）一間動物園的老虎活動區後遇襲身亡。從網上影片可見，這名男子進入老虎的活動區後，被老虎反覆襲擊，他曾試圖喝止老虎。