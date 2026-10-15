馬王「嘉應高昇」周六再戰澳洲珠峰錦標　力爭成首匹衛冕海外賽駒

香港馬王「嘉應高昇」繼去年打破澳洲本土賽駒壟斷，成為首匹勝出該賽事的海外賽駒，為港爭光，「嘉應高昇」今年挾全球歷來評分最高短途賽駒的聲勢，將於本周六（17日）在澳洲悉尼出戰珠穆朗瑪峰錦標（1200米一級賽），力爭衛冕該項全球獎金最豐厚的草地賽事，冀能刷新紀錄，鞏固全球短途王者地位。



「嘉應高昇」於澳洲肯德百里馬場備戰。(馬會圖片)

「嘉應高昇」去年歷史性攻下珠穆朗瑪峰錦標，贏得高達700萬澳元（折合約3,836萬港元）的冠軍獎金，揚名國際。今年其連勝紀錄增至21場，更以135分在最新一期浪琴全球最佳賽駒排行榜上獨佔鰲頭，評分亦為全球歷年短途賽駒最高。

為了準備今年的衛冕戰，「嘉應高昇」早於9月下旬已獲運抵澳洲悉尼接受檢疫隔離。練馬師大衛希斯表示信心十足，指長途跋涉無礙「嘉應高昇」的狀態，較去年同期更增重逾30磅，體格壯碩。

「嘉應高昇」練馬師大衛希斯（左）及馬主代表梁錫光（右）對馬匹衛冕珠穆朗瑪峰錦標前景充滿信心。(馬會圖片)

「嘉應高昇」去年打破澳洲本土賽駒壟斷，成為首匹贏得珠穆朗瑪峰錦標的海外賽駒。(馬會圖片)

雖然悉尼本周天氣驟雨連連，「嘉應高昇」周六或將在軟慢地、甚至大爛地上作賽，並且要在第11檔起步，迎戰上屆同賽亞軍兼擅跑軟地及蘭域馬場的賽駒「動心」，以及由三屆「全球最佳騎師獎」得主麥道朗策騎、縱橫大賽的「早麗星」等強敵。

大衛希斯認為「嘉應高昇」實力毋庸置疑，不太擔心檔位，惟憂慮比賽時會遇上大爛地，恐會有一些未知數。但他對「嘉應高昇」非常有信心能克服，倘遇上完好地面，甚至很有機會打破場地紀錄。

「嘉應高昇」今次若一舉功成，累積獎金將攀升至近兩億港元，有望超越三屆香港馬王「金鎗六十」，成為全球累積獎金第三高的賽駒，僅次於「浪漫勇士」及「青春永駐」。放眼未來，大衛希斯預計「嘉應高昇」有潛力挑戰30連勝，甚至有望成為香港賽馬史上最偉大的賽駒之一。

「嘉應高昇」馬主代表梁錫光飛赴澳洲，到馬房迎接完成晨操的愛駒。(馬會圖片)

「嘉應高昇」的馬主代表梁錫光亦透露，去年馬季開鑼日「特首盃」賽事，獲特首李家超勉勵要為港爭光，令他下定決心安排「嘉應高昇」外闖。「嘉應高昇」今年成功在開鑼日衛冕「特首盃」，更將一直保持的沙田1200米紀錄大幅推前近一秒，梁錫光指特首今年頒獎時也再次打氣，令他十分鼓舞。

梁錫光又憶述，去年珠峰錦標賽前一周，他緊張得連夜失眠，直至見證「嘉應高昇」末段在潘頓策騎下勝劵在握，始放下心頭大石，形容奪冠一刻畢生難忘，他說：「因為我們代表中國香港，一定不能失禮。」他更盛讚「嘉應高昇」的風範，正體現香港人自強精神，能在逆境中自強，迎難而上。他期望愛駒可成功衛冕，「健健康康、繼續進步」，並極為自豪能擁有一匹世界短途馬王