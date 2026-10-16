今日新聞8分鐘｜葵芳邨的哥與醉酒女爭執｜Tesla新跑車飛天亮相

蔡天鳳夫譚方駿稱後期只想取回屋企嘅嘢 與鄺港智此情不再

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025）案，今（16日）在高等法院續審，譚父譚澤均下午接受辯方律師盤問。

代表鄺球的律師指鄺球並無向譚澤均借錢，反指是譚澤均主動給25萬鄺球，譚父即回應說：「荒謬。」律師續指鄺家與譚家曾在農曆年期間共膳，並且是由鄺球付款，譚父稱那餐飯只是禮貌上出席，其實：「唔係好自在。」又指當晚是鄺球「爭住畀錢」。

譚父已作供完畢。

福布斯公布李嘉誠最新照片 隔空與周凱旋黃循財合照

現年98歲的長實和黃系創辦人及資深顧問李嘉誠自退休後，甚少公開露面。有內地自媒體引述傳言指李嘉誠逝世，長實今發聲明澄清「絕無其事」，並指對有關自媒體嘩眾取寵、別有用心揑造假新聞予以強烈譴責。

美國商業雜誌《福布斯》本港時間下午約2時公布該刊上周三、四（7日、8日）活動的回顧，並刊出李嘉誠最新「近照」。該個活動在新加坡進行，李嘉誠並無親身出席，惟其「紅顏知己」周凱旋代表李嘉誠基金會到場，並與新加坡總理黃循財合照。照片顯示周凱旋舉起手機，與畫面中的李嘉誠「同框」，相信兩人當時正在視像通話，可見到李嘉誠笑容滿面，精神奕奕。

平治撞3車逃捕 警觀塘截獲毒品拘司機

觀塘發現「毒品快餐車」，被警方追截時，立即駛走撞毀多車。網上有車cam片段流傳，今晚（15日）7時許，一輛深色平治房車，駛至觀塘瑞和街時，突然撞向路邊一輛停泊中的私家車，平治更撼至左邊車身彈起，惟未有停下繼續前行逃走。未幾片段傳來警笛聲，可見一輛警車至現場，期間有警員在前方小路走出。有車上警員大叫「上車追」，數名警員立即走上警車，繼續閃燈響號追截。

《香港01》記者趕至觀塘崇仁街，發現警員截獲該輛涉事平治，並拘捕車上一名26歲非華裔男司機。消息稱，警員在車上搜獲依托咪酯等毒品。

臺日電梯換48𨋢無裝耐火門門框 機電署報警、警方拘3人

機電署表示，臺日電梯（香港）有限公司去年起在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換的48部升降機中，只根據要求安裝耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工。署方指，已指令臺日覆檢在上述屋苑的升降機和盡快安裝門框組件，又指臺日涉嫌觸犯嚴重疏忽或行為不當，不排除涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，會將事件轉介警務處跟進。

葵芳邨的士司機疑與醉酒女乘客爭執 警員到場調解

網上今日（15日）流傳片段，葵芳邨車閘入口對開，兩名男女在街頭發生激烈衝突，一名的士司機疑與一名女乘客對質與爭論，現場另有一名女子在旁，雙方唇槍舌劍，男子拿起手機疑似報警，大喊「警察嚟緊，等警察處理！離晒譜嘅真喺！」女子則尖叫回覆，一時指控對方「你打我呀！」男子亦情緒激動反駁，「你自己整嫁，唔關我事，我無掂過你呀，你自己撞埋嚟咋」，女子及後想離開現場，男子追上攔截去路，混亂中女子跌倒地上。

隨後一輛救護車及警車抵達現場，閃爍着藍燈鳴警笛，有警員迅速下車上前了解情況警員介入並嘗試分隔情緒激動的雙方，將司機與乘客隔開。警員向女乘客勸告「你冷靜啲好無？」並在場人士的安撫和調解下，雙方逐漸被帶開，情況隨之受控，女乘客坐在草叢石壆上哭泣。

Tesla 新電動跑車飛天亮相 跑車變火箭着陸

配備推進器的Tesla（特斯拉）新一代電動跑車Roadster 2 10月15日驚艷亮相，示範環節以吸力系統倒行斜坡，並在空中轉體後以推進器着陸。該車計劃2028年投產，距離首次亮相新一代版本已近九年。

粵艇南下首航 陳美寶稱有考核內地船長 近300人已獲資格

繼「港艇北上」推行後，運輸及物流局局長陳美寶今日（10日）於網誌透露，運輸及物流局與海事處將於下周五（10月16日）舉行「粵艇南下」的首航儀式。她表示，此舉代表粵港在「港艇北上」的基礎上，迎來海上版的雙向奔赴，又預告稍後會公布更多消息。

有線採訪車起火 ARGO停售型號相關外置充電器

上周五（9日）上午11時許，長沙灣元州街165號對開發生火警，一輛屬於有線新聞的採訪車，車內有外置充電器（俗稱尿袋）起火。一名27歲姓陳男攝影師燒傷，手、腰腿近臀位置，由救護車送往明愛醫院治理。人員經初步調查，相信該外置充電器短路引致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。事主清醒被送往明愛醫院治理。