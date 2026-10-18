皇崗口岸｢沙甸魚式｣逼爆等足30分鐘　鄧炳強：視察運作出入境暢順

新皇崗口岸啟用後首個周日，今日（18日）大批旅客離境，有人投訴等候近兩小時仍然未能過關。保安局局長鄧炳強於社交媒體發文則表示，到口岸視察運作情況，市民同旅客出入境大致暢順。



《香港01》記者恰巧下午1時許經皇崗口岸北上，同樣遇到「沙甸魚式」逼爆，有別於記者在啟用首日的實測，當時通關暢順時實測步程僅需2分鐘，今個周末遇上重陽節連假，記者輪候約半小時才步行至L5層的離境大堂，皇崗口岸現場亦實施人流管制。



鄧炳強社交媒體撰文 旅客出入境大致暢順

保安局局長鄧炳強於下午時間，在社交媒體上發文指，在首個周末長假特意去到口岸視察運作情況。他指現場所見，市民及旅客出入境大致暢順，公共交通接駁同上落客安排有序，整體運作良好。

他又指出，市民普遍認為口岸大樓環境寬敞、櫃檯充足，過關快捷方便，尤其滿意「合作查驗、一次放行」的新模式，認為大大提升通關效率同體驗。

離境步程2分鐘變30分鐘 旅客閘機前「卡關」

過往非繁忙時間通關暢順時，步程只需約2分鐘，更毋需排隊。不過，新皇崗口岸啟用後首個周日人潮洶湧，記者輪候約半小時才步行至L5層的離境大堂，仍未能完成通關。現場實施人流管制，廣播提醒市民「人流過多，大家要遵守秩序，多謝合作」。

新口岸採用「合作查驗、一次放行」模式，旅客在同一座聯檢大樓，辦理深港兩地過關手續。自助通道有「三道閘門」要過三關，惟市民閘機前「卡關」，其中部分因為未有按下閘機屏幕顯示「同意」授權對方使用個人資料的按鈕，以及未有脫下帽子導致系統無法偵測面容。