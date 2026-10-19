今日新聞8分鐘｜男子疑掟煙頭遇截速逃｜兩女長沙灣站互毆

尖沙咀保時捷衝紅燈 途人停步讓路

Facebook群組「車cam L（香港群組）」昨日（17日）流傳一段「車cam」影片，顯示事發上周四（15日）下午近3時，一輛保時捷私家車沿尖沙咀梳士巴利道往天星碼頭方向行駛，途經香港太空館對開時，明明燈號是紅色，但保時捷仍然照衝紅燈，當時多名途人正在沿行人過路處按照燈號過馬路，見狀立即停步讓車，保時捷直衝過去，幸沒有撞到途人，但前方車輛因應交通狀況停下，保時捷被迫停車。

屯門七旬翁偕老伴鶼鰈情深半世紀 疑不堪病痛折磨尋短

屯門發生一宗七旬翁偕老伴燒炭尋短慘劇。今日（18日）下午2時39分，警方接獲報案，指山景邨景榮樓一單位內，有一男一女懷疑燒炭尋短。救援人員接報到場，發現兩人陷入昏迷，雙雙由救護車送往屯門醫院搶救。兩人隨後由醫生證實身亡。就現場所見，大批警員帶備裝備、與便衣警員先後登樓調查；多輛警車停泊在大廈對開。

兩女子長沙灣站內通道互毆 白衫女推對方撼牆

長沙灣港鐵站內發生打鬥事件。《香港01》今日（18日）接獲一段由讀者提供的影片，可見片段開首，有兩名分別穿白衣及綠衣、均手持袋的女子，在站內走廊中央指罵，期間有人稱：「你唔好咁X多嘢講呀！仆X！」。其後，白衫女主動出擊，持手袋直接扑向對方的頭部；綠衫女被打後亦不甘示弱隨即還手，雙方其後展開激烈互毆拉扯。

白衫女憑藉猛烈攻勢佔據上風，將對方強行推至牆邊在發光的廣告板前進行壓制。在牆邊的糾纏中，雙方依然互不相讓。綠衫女雖被對方推至牆邊壓制，但依然有激烈反抗，手部動作不斷，其後更疑似互扯頭髮，最後有人稱：「你咩事呀！你冷靜啲啦！」

屯門男疑掟煙頭遇截衝出馬路逃 食環喝止：唔好走企喺度

網上今日流傳一段食環署人員執法，遇截人士拔足而逃的短片。影片只有短短11秒鐘，只見一名身穿黑衣的男子，在相信是屯門NOVOLAND對開街頭，遇到身穿制服的食環署人員截查。期間，該名黑衣男突然拔腿狂奔，並衝出馬路逃遁，食環署人員一度從後追出，並大聲喝令「唔好走企喺度！」最終，男子成功逃至對面馬路，期間幸未有車輛駛至，並未造成危險場面。

新皇崗口岸前線IO發信求助 爆人手極短缺

新皇崗口岸上周一開通，今日（18日）迎來首個周日，過關閘口大排長龍逼爆。《香港01》今日傍晚接獲一封由前線入境事務主任（IO）向新皇崗口岸管理層發出的信件。該信件提到，前線人手嚴重短缺，以致主管室懸空、無人接聽求助電話、接替休息等，又指近日工作群組傳來「排山倒海的求救訊息，彷彿在上演一齣荒島求生戲」。發信人也在信中提出多項建議，包括增加入境事務主任人手至現時每更的1.5倍，並調配熟練及有能力的同事支援。《香港01》正向保安局及入境處查詢。

法國多地暴亂之際 馬克龍夫婦在演唱會上跳舞

法國示威活動10月17日失控，數十萬人上街抗議生活成本上漲和公共服務下降，多個城市爆發騷亂，發生一連串襲擊警員、建築和搶劫等暴力事件。英國傳媒報道，在暴亂發生數小時前，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與妻子特羅尼厄（Brigitte Trogneux）在加拿大歌后莎蓮迪安（Celine Dion，又譯席琳迪翁）的演唱會上跳舞。

旺角補鞋匠堅守夕陽工業 手藝難傳承：退休一個少一個

香港地萬家燈火，大舖小店滿佈；但繁華鬧市一角，總見小人物的身影。10月的一個下午，仍然被熱浪籠罩着。在喧鬧的旺角，「勝記補鞋」沒有冷氣，只有一把風扇與一堆工具，黎師傅默默坐在矮凳上，拿著鞋楦與錘仔，為街坊修修補補。

這個檔口，他一坐就是廿幾年。從昔日在「山寨廠」當造鞋工，到擁有自己的小小店面，這位補鞋匠面對行業的衰退與歲月的消逝，淡然道：「有精神咪做下囉，最緊要自己做得到。」