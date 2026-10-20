車輛長期未領牌定罪首例　車主罰$3000　運輸署：劏車要及時申報

車輛登記及領牌新制度去年12月22日起實施，一名登記車主因其車輛長期未領牌達約44個月，違反車輛登記及領牌新規定，今年8月底被判罰款3,000元，是新例下首宗被定罪個案。運輸署今（20日）再次提醒車主遵守車輛登記領牌新規定，以及「劏車記得及時申報」。



電單車是本港常見的廢車，過往有團體關注後巷棄車問題。（資料圖片）

必須在通知書發出日三個月內為車輛領牌或取消車輛登記

運輸署在Agent T專頁稱，車輛登記及領牌新規定實施至今，運輸署已陸續向兩年或以上未領牌車輛的車主發出通知書 ，近期亦有首宗車主因車輛長期未領牌而被定罪的個案 。運輸署再次提醒，必須在通知書發出日三個月內為車輛領牌 ，或向運輸署取消車輛登記（如已劏車 或車輛被永久送離香港）。

運輸署提醒，必須在通知書發出日三個月內為車輛領牌 ，或向運輸署取消車輛登記。（運輸署Agent T專頁）

運輸署指新制度為解決不當棄置車輛問題。（資料圖片）

運輸署又指，發現有部份車主聲稱已經劏車，但沒有按照法例規定，及時向運輸署提交取消車輛登記通知書（TD184表格：https://bit.ly/3VKlwys）。因此，運輸署提醒必須在劏車後15天內將已填妥的TD184表格連同劏車紙及其他所需文件遞交或郵寄到運輸署牌照事務處 。運輸署提醒車主，若未有妥善辦理取消車輛登記手續，同樣需承擔法律責任

如車主不選擇劏車，可在運輸署「牌證易」網上平台（https://elicensingportal1.td.gov.hk/elpweb/Login）查閱名下車輛牌照屆滿日期 ，並為車輛續牌 。車主如有合理理由不為車輛領牌，亦可考慮向運輸署申請豁免 ，詳情可瀏覽運輸署網頁。

車主如有合理理由不為車輛領牌，亦可考慮向運輸署申請豁免。（運輸署Agent T專頁）

車輛登記及領牌新制度2025年12月22日起實施，根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》（第374E章），違例者首次定罪最高可罰款10,000元和監禁三個月；其後每次定罪最高可罰款25,000元和監禁六個月。