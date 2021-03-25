考評局審題委會加入教育局委員　新秘書長魏向東：不影響獨立性

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-03-25 17:00

文憑試歷史科去年捲入DQ試題爭議後，考評局擬卷機制有改變，教育局「安插」一位課程人員為審題委員會「當然委員」。早前有報道指，今年歷史科審題委員會，教育局代表佔一半以上。 首次會見傳媒的考評局新任秘書長魏向東無否認有科目審題委員會設多於一個教育局代表，強調考評局基於專業挑選，曾否任職教育局非考慮條件，不認為影響獨立性，「嗰年係咪有多個教育局背景嘅人，揀嘅原因一定係因為佢嘅專業，而唔係因為佢係教育局。」

考評局新任秘書長魏向東首次會見傳媒。（張浩維攝）

有審題委員會教育局代表被指佔一半 魏向東無否認 強調考評局按專業挑選

文憑試審題委員會的任命流程於今年1月起實施新安排，各科委員會將加入一位教育局課程人員作為「當然委員」。有報道指，今年歷史科審題委員會，教育局代表佔一半以上，當中包括教育局官員。

本月一日履新的考評局新任秘書長魏向東在文憑試記者會上，並無否認有科目的審題委員會設多於一個教育局代表，強調由考評局審題委員會經理及評核發展部人員負責挑選，曾否任職教育局非考慮條件，主要視乎資歷及經驗，「嗰年係咪有多個教育局背景嘅人，揀嘅原因一定係因為佢嘅專業，而唔係因為佢係教育局。」

當然委員必須是科目專家「唔係隨便可以入」

他續指，審題委員會一般有五位或以上委員，過去也有教育局推薦專家出任，由考評局決定人選。他強調，當然委員必須是科目專家，「唔係隨便可以入」，數目亦只是佔約五份一或更少，「其他委員專家都有好大say」，不影響考評局獨立性。他又指，洩露審題委員會資料屬犯法，考評局會嚴肅跟進。他又指，《港區國安法》實施後，考評局暫未收到政府指引，會繼續依照課程指引出卷。

考評局今日召開記者會，交代文憑試最新安排。（張浩維捍）

通識科「改革」 考評局：有信心維持文憑試國際認受性

內地出身的嶺大經濟學系教授魏向東表示，曾經獲邀出任一屆深圳龍崗區政協委員，以提高當地的教育水平，目前已無再擔任政協。港澳辦主任夏寶龍早前在深圳表示，要確保重要法定機構負責人由真正愛國者擔任，他表示，難以界定「愛國者」，但自己在香港生活超過26年，一直愛香港，而香港是中國一部分，亦愛國家。

通識科新學年大幅改動，內容削減一半，成績評級簡化，外界會否影響文憑試國際認受性。考評局評核發展主管蔡筱坤表示，通識科改動尚未有定案，考評局未有就通識科改動接觸外國機構，但過往一直與外國及本地收生機構、大專院校、僱主及教育評核機構聯繫，定期介紹文憑試，屆時會適時向他們交代核心科變化。她表示，整體而言，課程及評核框架變動好少，大致水平及要求維持示變，有信心維持文憑試國際認受性。

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