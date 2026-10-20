今日新聞8分鐘｜兩男疑打尖揮拳潑奶茶｜西貢海漂盲盒 驚藏紅雙喜

蔡天鳳案｜憶白髮翁購煮具$8700 店員：專挑高價絞肉機

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(20日）在高等法院續審。廚具店員出庭作供。

女店員A憶述2023年2月8日中午，有一白髮翁購買廚具，並買了一部較一般貴2至3千元的意大利碎肉機，連同大煲、砧板等用品，合共8700元。她指白髮翁亦有問是否有可碎骨的機，A指要3.5萬，且未有現貨，白髮翁及一名後來抵達的年輕人均稱「太貴」，最後未有購買。

西營盤恆輝大廈起火冒煙 六旬男昏迷送院不治

西營盤發生火警。今日（19日）晚上8時57分，警方接獲報案，指薄扶林道22至32號恆輝大廈一單位起火冒煙。消防接報到場，發現上址有明火，立即動用一條喉及一隊煙帽隊灌救。

火警中，一名64歲姓吳男子吸入濃煙、四肢均有燒傷，不省人事，由救護車送往瑪麗醫院搶救，延至晚上10時40分證實不治。火勢於晚上9時54分大致被救熄，事件中有共140人疏散。經調查後，消防處相信火警原因沒有可疑，火警源頭為單位廚房，懷疑上址有人煮食時，因無看管而燒著雜物引發火警。

兩日兩單｜荃灣男疑吸煙遇查 掙脫衝馬路再撞消防車輛

今日（19日）社交平台流傳一段驚險的影片，事發於荃灣永順街社區大樓對開，一名身穿黑衫的男子、與一名身穿制服的執法人員，在馬路中心拉扯糾纏。期間，黑衫男情緒激動極力抵抗，最終掙脫執法人員並迅速跑走。豈料跑出幾步，即撞向一輛途經的消防處車輛。所幸消防車輛緊急煞停，未有撞倒黑衫男。其時，兩名身穿制服的消防人員即落車截停黑衫男，並將他帶返路邊。事件引來網民瘋傳，直呼「大癲」、「食支煙搞到咁大件事」。

筲箕灣兩家庭等車疑打尖 揮拳潑奶茶MMA、警拘兩男

筲箕灣今早（19日）有多人爭執打架。社交平台流傳爭執過程的片段，顯示事發時一輛城巴正停靠在筲箕灣巴士總站上客，片中多名中年男女在隊頭爆發衝突，繼而互相推撞及揮拳捶打，期間有人粗口橫飛高呼：「X你老X！」亦有人試圖勸架，大喊：「唔好打交呀！」現場一片混亂。

由於雙方在隊頭爆發衝突，多名正等待上車的市民被突如其來的混戰，嚇至緊貼巴士站圍欄避險。城巴司機見狀亦十分無奈，未有即時開車，靜待現場秩序恢復。

西貢海面漂浮神秘黑箱 拆開現大批紅雙囍香煙

周六（17日）有網民於社交平台Threads上傳數段影片，標題為「野生盲盒」。影片顯示，多個以黑色膠帶嚴密包裹的紙箱在海面漂浮，部分更擱淺於沙灘。片主隨後即場拆封「開盲盒」，發現箱內竟裝滿一條條「紅雙囍」香煙，又稱有水警向他了解事件。另外亦有一段網上流傳的影片，顯示西貢破邊洲亦出現類似情況。片中可見，石灘上散落多個黑色大膠袋，有大量「紅雙囍」香煙遍佈在滿是石頭的岸邊。

片段引起網民熱議，有人指遇上同類情況應先報警處理，不要隨便打開。網民直言：「而家批貨有你手指模了，你下次唔好亂掂，免得惹禍上身！」、「佢睇住你開就話啫，而家你話唔係你嘅但有你指紋，水洗唔清。」、「海上的東西不能撿…看到馬上丟回去…不管是什麼。」

油麻地男子持磚劫便利店 奪數千元現金後逃去再自首

今（19日）清晨4時許，一名男子持磚頭闖入油麻地佐敦道9號一間便利店，指嚇一名女職員從收銀機取錢給他，最終奪走約5200元現金。女職員事後報案求助。消息指，今日清晨5時許，即事發大約一小時後，該名男子乘坐的士前往北大嶼山警署自首，警方隨即將該名42歲姓羅男子拘捕，現正被扣留調查。案件列作搶劫案，交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進。

賣小型家電給美國 深圳00後團隊3年賣出1億美元

深圳外貿行業發達，貨物出口已經連續33年領先內地城市。許多年輕人在此創建團隊，自主研發並不斷更新產品售往海外。2026年，一個以「00後」為主的團隊通過TikTok Shop售賣「子彈冰」製冰機，3年在美區累計銷售額約1億美元（折合約7.8億港元）。AI眼鏡、3D打印機等產品，也在通過與海外KOL合作直播的形式外銷。深圳的外貿行業「煥然一新」。