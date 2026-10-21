外科醫生梁金豐簽發207日追溯病假　裁定專業失德除名半年獲緩刑

外科醫生梁金豐被控於2022年在沒有合理證明下向一名的士司機開出207日病假，案件今日（21日）在醫務委員會審理。案情指，病人於2021年9月遇車禍，頸及背部受傷，曾獲兩間公立醫院分別開出5日及1日病假。病人其後於2022年3月到被告的診所求診時，卻要求病假要追溯至意外發生日期。被告表示出於對病人的同情，以及考慮到疫情的特殊狀況，最終分兩次開出合共207日病假。



醫委會研訊小組指，被告沒權在沒有任何合理或恰當的證明下，為病人開出尚未向自己求醫時的病假，裁定專業失德，判被告從註冊醫生名單中除名半年，緩刑兩年。



梁金豐今日沒有出席聆訊，由律師代表。（洪戩昊攝）

兩間公立醫院分別開5日及1日病假

案情指，病人在2021年9月駕駛的士與一部私家車相撞而扭傷頸部及背部，當日已即時在灣仔律敦治醫院獲治理，經檢查發現沒有骨折，獲5日病假。他其後須每周到沙田威爾斯親王醫院進行物理治療，亦不能坐多於兩小時。同年10月，他再因頸及背傷到威爾斯親王醫院求診，獲開出一日病假。

被告原打算開12日病假

至2022年3月，他到被告的私人診所求診，被診斷出頸部和背部肌肉緊張和肌肉運動能力下降，走路亦一拐一拐。被告原打算開出12日病假，對方卻要求病假要追溯至意外發生的日期。

被告翻查病人的醫健通紀錄，發現與病人告訴他的病情吻合。被告稱出於對病人的同情，以及考慮到疫情的特殊狀況，他遂開出從2021年9月25日至2022年3月31日的病假。

香港醫務委員會。（資料圖片）

被告兩度出於同情開長病假

病人原定於2022年3月31日覆診，最終延至5月3日才覆診，檢查顯示病人背部依然僵硬。被告原打算開出兩周病假，但病人要求病假由4月1日開始，因為他3月31日要到威爾斯親王醫院進行物理治療而無法覆診。被告稱再次出於同情，開出4月1日至5月20日的病假。

兩段病假合共達207日，與病人的士相撞的私家車司機的保險公司「中國太平保險」遂向醫委會提告。

研訊小組：沒權開未向自己求醫時的病假

醫委會研訊小組指，即使被告有查閱病人的醫健通紀錄，也沒權在沒有任何合理或恰當的證明下，為病人開出2021年9月25日至2022年3月18日期間的病假，因為當時病人尚未向他求醫。被告同樣不應在沒有任何合理或恰當的證明下，為病人開出2022年4月1日至2022年5月2日期間的病假。

小組獲通知，被告在事件後完成了增強關於開出病假的專業知識的課程。小組最終判被告從註冊醫生名單中除名半年，緩刑兩年。