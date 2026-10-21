今日新聞8分鐘｜兩地牌鬧市剷路面｜葵芳邨兩少年 貪玩燒單車被捕

《香港01》編輯部收英國空郵寄港粉末信 警方接報到場調查

《香港01》收到粉末信。今日（21日）《香港01》編輯部收到一封由英國空郵寄港、內藏不知名粉末的信件，信件以英文所寫。《香港01》編輯部發現事件後報警處理。

蔡天鳳案｜龍尾村鄰居稱嗅到青紅蘿蔔湯味 聯想起食物並即叫外賣

西名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(21日）在高等法院續審，居於鄺球租用大埔龍尾村地下單位的鄰居曹展圖作供。

曹展圖稱2023年2月21日，他聽到樓下新鄰居似搬入重物，之後單位傳來電鋸及撞擊聲，但沒有人的呼叫聲，又指那聲音嘈得他與朋友都無法講電話。至同晚傍晚7時許，他嗅到一陣很香的青紅蘿蔔湯味，令他想吃東西，之後更有致電叫外賣。

辯方質疑曹錄口供時只稱有煮食味度，現在卻能指出是青紅蘿蔔湯，認為曹看過新聞後虛構證供，曹不同意。

錦上路男途人過馬路 望左唔望右 遭校巴撞飛倒臥行人路

今元朗八鄉錦上路今日（20日）發生交通意外。社交媒體流傳片段，顯示上午11時45分，一名身穿白衣、戴口罩的男子準備過馬路。期間他未有使用行人過路處，疑僅留意左方車況，忽略了右方駛至的校巴便步出馬路。當男子發現校巴逼近時已避之不及，隨即被校巴撞飛倒臥於行人路上。

網傳後巷欺凌片 少年遭狂踢連環掌摑 惡煞叫囂：我先係你大佬

網上流傳一段後巷集體欺凌的影片，上載影片的帖文中形容事件為「家法伺候」。片段顯示，現場有4名男子及一名少年身處一條後巷，當時少年與一名黑衣男子已經拳來腳往，其後有人突粗口大罵：「係咪唔X得呀？」黑衣男子繼續與少年對打，並多次起腳踢向少年，少年一度還腳反抗，之後兩人一度分開。但此時另一名戴鴨舌帽的男子突然衝向少年，一邊爆粗說「X你老X」一邊將他猛力推倒在地，並上前拍打其頭部，期間該名少年說：「我無玩。」

隨後，鴨舌帽男示意最初施襲的黑衣男子再次上前，該黑衣男隨後用右手掌摑少年左邊面3下，之後少年忍不住抬手阻擋，黑衣男再用左手連續掌摑少年右邊面3下後停手。鴨舌帽男向少年警告：「你要記住呀，我先係你大佬！」並爆粗威脅，隨後與同黨逕自離開現場，僅留下少年及黑衣男子在場。片段就此完結。

黃竹坑大王爺廟起火 消防射水灌救 懷疑香火誤燒鐵架肇禍

黃竹坑大王爺廟發生火警。昨日（20日）晚上11時41分左右，警方接獲數個報案指，南朗山道1號黃竹坑大王爺廟冒煙起火。消防接報到場，出動一條喉和一隊煙帽隊灌救，於同晚11時51分將火撲熄，經調查後，懷疑燒香火種誤燒附近鐵架肇禍。事件中，無人受傷。

葵芳邨兩少年燒單車被捕 其中一人燒傷送院 保安合力撲熄

葵芳發生縱火燒單車案。昨日（本周二/10月20日）晚上11時19分左右，葵芳邨葵信樓對開、停車場平台花園有單車遭到燒毀，一度傳出爆炸聲，保安員自行撲熄，以及報案，消防到場經調查後相信起火原因有可疑，案件列作「縱火」，交由葵青警區刑事調查隊第四隊接手跟進。

銅鑼灣SOGO外兩地牌私家車剷行人路 目擊者：以為死神來了

銅鑼灣鬧市發生險象環生的交通驚險事件。今日（20日）網上流傳一段影片，顯示一輛掛有廣東省電動車牌、及香港FV字頭車牌的灰色私家車，企圖一度鏟上行人路，直逼熙來攘往的過馬路等候區，有目擊者發文直言：「以為死神來了」

事發地點為銅鑼灣崇光百貨（SOGO）對開繁忙路段，片中涉事灰色私家車車頭已直接駛入行人路範圍，多名途人見狀紛紛走避，有人驚呼「佢無理由咁樣喎」。幸事件中未有釀成嚴重傷亡。幾秒鐘後，涉事私家車調頭，再從行人路駛離，返回正常行車線。

居屋2025｜揀樓首日 樓王啟陽苑兩小時賣出6成 買家稱貴但合理

今日（21日）是居屋2025首日揀樓日，早上9時已有不少首批揀樓者到樂富房委會客戶服務中心選購單位。其中今期樓王啟德啟陽苑最受歡迎，約上午11時已經有近6成單位被選走。

有受惠「家有長者優先選樓計劃」的買家首抽居屋即被抽中，更選中樓王啟德啟陽苑的二十幾樓中高層單位，對結果感到高興並鬆一口氣。亦有受公屋富戶政策影響的買家需要由公屋改住居屋，又坦言負擔不到啟陽苑昂貴的售價，故對錦田匯熙苑較有興趣。

貴州男同酒樓同日與兩女辦婚宴百日宴惹議 官方拆解為何不涉重婚

葵10月11日，有網民發布影片稱，一名男子在貴州六盤水同一酒樓，一邊與現任妻子舉辦婚宴，另一邊則與另一名女子舉辦小孩的「百日宴」。事件引發重婚質疑，網民更直呼「短劇都不敢這麼拍」。

據貴州六盤水鍾山區官方渠道消息，男子僅與辦婚宴的女子存在法定婚姻關係，與前女友育有子女但未進行婚姻登記，「百日宴」不構成重婚。