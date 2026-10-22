城巴啟德體育園線SP12一站直抵新皇崗　周六The Weeknd演唱會先行

城巴今日（22日）宣布將在啟德體育園大型活動舉辦的日子加開特別路線SP12，由啟德體育園一站直達新皇崗口岸，車程約需40分鐘，車費為港幣28.4元，全新服務安排將於10月24日起實施，以配合The Weeknd《After Hours Til Dawn Tour》香港站演唱會。



約需40分鐘到新皇崗口岸 車費$28.4

新皇崗口岸10月12日正式開通，城巴今日宣布將在啟德體育園大型活動舉辦的日子加開特別路線SP12，由啟德體育園一站直達皇崗口岸，車程約需40分鐘，車費為28.4元。城巴指，因受惠於新建皇崗口岸投入服務，乘客毋須於落馬洲（新田）下車轉乘皇巴，大大省卻轉車候車時間。

The Weeknd《After Hours Til Dawn Tour》香港站演唱會海報。（IG@livenationhk）

城巴指，全新服務安排將於10月24日起實施，以配合The Weeknd《After Hours Til Dawn Tour》香港站演唱會。屆時城巴將共有6條散場特別巴士路線於10月24、25、30及31日提供服務，除直達新皇崗口岸和機場外，亦可到達旺角、將軍澳、中環及小西灣等地，各條散場路線將於演唱會結束後約15分鐘起陸續開出。

線SP12，由啟德體育園一站直達皇崗口岸，車程約需40分鐘，車費為28.4元。

城巴機場快線（Cityflyer）特別路線A25S同樣由啟德體育園開出，直達港珠澳大橋香港口岸及機場一號、二號客運大樓，全程車費為港幣47.1元。