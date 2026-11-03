區議員施駿興與13歲女童非法性交　求情稱性交後更甜蜜　囚2年半

元朗區議員施駿興被指於2011年與一名13歲女童拍拖，施並涉以二人應要玉帛相見為由，要求女童與他發生性行為，施並說若她不答應，便是不夠愛他，女童稱她遂在當年的白色情人節與施性交。施否認指控，女事主在案件（DCCC907/2024）的審訊出庭道出與X相識至被要求性交經過，施早前已被裁定與未成年少女發生性行為罪成。



施早前求情時曾稱，當時與事主X是真心相愛的情侶，雖然他在發生性行為沒有使用安全套，但他沒有在事主體內射精，兩人在性交後甚至比過往更甜蜜。和事主性交後更甜蜜。

法官陳廣池今（3日）在區域法院判施入獄2年半。



施只被裁定一項非法性交罪成

被告施駿興（37 歲）被裁定一項與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪，指他於 2011 年 3 月 14 日在天水圍某單位與 13 歲女童 X 非法性交。

施原亦被控一項非禮罪，指他於 2008 年 11 月某日，在九龍土瓜灣高山道公園，猥褻侵犯 11 歲女童 X，這罪經審訊後被裁定罪名不成立。

被告施駿興經審訊被裁定與13歲童發生性行為罪成。(陳蓉攝)

施俊興稱他是透過女友人介紹認識前立法會議員馬逢國，馬亦曾到法庭旁聽。(陳蓉攝)

X在小學的話劇組認識施

案情指，女事主X於1997年出生，她小學參加話劇小組時認識任導師助手的施，二人之後有以電話聯絡，她指施會不時望她，又會主動跟她聊天。X作供時提及，2008年11月，她當時仍在讀小學，施曾到學校接她放學，並把她帶到高山道公園聊天，兩人並有拍照。

重遇後拍拖求施多次提出想性交

至2010年10月初，她與朋友往看施有份參與的話劇《回憶⋯是美好的！？》。二人重遇後發展成情侶。X指二人正式交往後，施曾多次明示或暗示想與X發生性行為，又以「老婆」稱呼她，更在訊息說，他們是「兩公婆」，應該要玉帛相見。施又說，如果X不做，就是不夠愛他。X指2011年2月14日的情人節，被告買禮物給X，並著X要在一個月後回禮，又指：「要用啲白色嘅嘢慶祝。」

13歲的白色情人節發生性行為

X稱同年3月14日的白色情人節，她獨自到施於天水圍的住所，當時單位內只有他們兩人，施在沒有使用安全套下與X性交，X稱她當時只有13歲。

施辯稱與X拍拖只食雞蛋仔

施自辯時稱，他2008年與X到公園時，只當她是小朋友，兩人的合照靠得很近，純粹是鏡頭問題。他又否認在2011年3月曾與X發生性行為，並稱他們拍拖時，只會一同食米線或雞蛋仔。他又稱，2011年8月，他與X爭執後覺X很煩，加上看了電影《那些年我們一起追的女孩》，憶起暗戀多年的師妹，對X的熱情減卻。後來他與X分手，並與師妹拍拖。施指X因而誣告他。