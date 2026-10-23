The Weeknd啟德演唱會｜一文看主辦方安檢規定、禁攜物品入場須知

加拿大男歌手The Weeknd明日（24日）在香港啟德主場館的演唱會開鑼，下午4時開放安檢，晚上8時15分開場。今次一連四場演唱會，分別在10月24、25、30、31日舉行。由於尾二場次有其他公眾活動及球賽在園區內舉行，加上下班繁忙時間，預計體育園一帶交通及港鐵屯馬綫將會較平日繁忙，園方呼籲觀眾提前領取門票及規劃行程，預留額外交通及入場時間，提早驗票及安檢，預留足夠時間寄存及取回物品。



因應主辦方要求，所有入場觀眾於安檢時須檢查隨身物品及接受金屬探測器探測，觀眾要預留充裕時間驗票及安檢。演唱會晚上8時15分開始，持票人士可於下午4時開始安檢，為確保觀眾順利入場，啟德主場館將因應演唱會門票類別，實施分時段入場安排。觀眾請查閱門票上的入場閘口，提前計劃好來往體育園的路線和交通安排。觀眾可經西橋（較近港鐵宋皇臺站）或中央廣場（較近港鐵啟德站）前往各閘口。

持企位門票的觀眾，可在進行安檢後於B及Y閘的指定等候區排隊。在排隊等候和入場時，請遵從現場工作人員指示，有秩序地分批入場。請特別留意，前往Y閘的步行路徑與其他閘口不同。 Y閘設於地面，乘搭港鐵的觀眾，於啟德站D出口出站後可沿啟德車站廣場及沐泰街迴旋處步行前往，經過承啟道行人過路設施後到達該閘口。

入場人士須遵守場地規則，因應主辦方要求，不可攜帶限制物品進場，包括但不限於所有專業相機、攝錄機、運動相機、360度相機、長焦鏡頭、⼿機可拆式鏡頭、手提電腦、平板電腦、自拍棍、三腳架、望遠鏡、長傘、發光裝置，以及任何尺寸超過38 x 30 x 20厘米的物品，均不可帶入場內。容量不超過600毫升的塑膠 / 硅膠水瓶／杯可以攜帶入場，但不得附有瓶蓋／杯蓋及任何液體 。有關其他限制攜帶物品及場地規則，請參閱主辦方網站獲取最新資訊。

體育園建議使用公共交通工具前往及離開啟德主場館，由港鐵宋皇臺站D出口或啟德站D出口步行約10分鐘可到達。過境旅客請留意港鐵屯馬綫的服務時間︰由宋皇臺站與啟德站前往東鐵線羅湖站（經由大圍站轉車）的最後一班列車將分別於晚上10時59分及11時01分開出。特別巴士及跨境巴士服務方面，散場時段，將有11條特別巴士路線於宋皇臺道上落客區提供服務。跨境旅客可乘坐SP12號線往皇崗口岸返回內地，或乘坐A25S號線在港珠澳大橋香港口岸轉乘港珠澳大橋穿梭巴士（金巴），返回澳門或珠海/經機場離港。

跨境巴士設於啟德主場館地面G層的旅遊巴士上落客區；離場時，乘客可從啟德主場館樓２樓H閘外，經扶⼿電梯到旅遊巴士上落客區登車。請預留時間提取寄存行李，緊記上車位置和班次，包括留意最後一班車的啟程時間，以免影響回程安排。有意乘坐的士的觀眾，留意上落客區設於啟德主場館的士站，及啟德體藝館的士站，當日下午４時後僅供落客，不設上客。啟德主場館不設非預約公眾泊車位，避免駕駛私家車前往會場。

行李寄存方面，建議觀眾輕裝出行，善用場地行李寄存服務。現場設有付費物品寄存處，於活動當日下午3時30分至晚上11時15分開放供活動參加者使用。使用者須自行將行李帶往分別位於啟德體藝館1M層（近中央廣場）、啟德青年運動場外及啟德主場館跨境巴士上落客區的寄存處辦理手續。寄存收費按物品種類及尺寸而定，其中長傘、水樽寄存費為每件港幣10元。需寄存行李的人士，視乎人流情況，入場或離場時可能需排隊寄存/領回物品，預留足夠的時間，以免耽誤時間。

另外，啟德體育園範圍內全面禁止吸煙（指定吸煙區除外）。活動期間，啟德主場館外的露天位置設有臨時指定吸煙區。如在進場後離場，該門票將不能再次使用入場。