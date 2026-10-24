皇崗口岸｜5樓離境層增e-道登記處　家長攜7至17歲子女可即場辦理

為方便市民攜同子女北上過關，入境事務處今日（24日）在社交平台專頁發文表示，處方已於皇崗口岸5樓離境層增設全新「e-道登記處」，專門協助尚未透過「香港e-道」流動應用程式預先辦理手續的成人及兒童，登記「合作查驗」e-道。家長可帶同7至17歲的子女即場辦理，完成後即可直接使用合作查驗e-道過關，免卻繁複手續。



家長可帶同7至17歲的子女即場辦理，完成後即可直接使用合作查驗e-道過關，免卻繁複手續。（入境處Instagram圖片）

設於5樓離境層 助未用手機App登記者即場辦理

入境事務處在Instagram發文指出，新增設的登記站設於皇崗口岸5樓離境層，旨在便利家庭旅客。若市民出發前尚未利用「香港e-道」App進行網上登記，家長現時只需帶同7至17歲的合資格子女前往該登記站即場辦理，完成登記程序後，小朋友便可隨即使用合作查驗e-道通關，令全家出行更加輕鬆快捷。

郭俊峯、程和木親赴視察 周末加派人手疏導人流

入境處處長郭俊峯及副處長（管制、簽證及證件）程和木，日前親自前往皇崗口岸視察，向當值人員詳細了解新登記站的運作情況及登記流程。處長亦與前線人員交流，對人員的工作予以肯定，並勉勵他們繼續堅守崗位，為市民及旅客提供優質服務。

入境處於皇崗口岸5樓離境層增設全新「e-道登記處」。（入境處Instagram圖片）

入境處表示，部門將繼續實時監察口岸的客流及車流情況，靈活調配人手，並與內地口岸部門保持緊密溝通。此外，處方將持續優化各項服務細節，並特別於周末期間加派人手在場提供指引與協助，務求為過關市民及旅客帶來順暢、高效的通關體驗。