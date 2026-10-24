iPhone Duo｜內地網傳摺疊屏幕接縫現黑線　專家：勿暴力開合手機

Apple 首款摺疊智能手機 iPhone Duo 周五（23日）開售，全球多地傳出有產品屏幕損壞，包括接縫處出現黑線等。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，Apple 因首次涉足摺疊手機而面臨結構工程挑戰，若屏幕模組對不均勻外力的耐受邊界設定得較為緊湊，若再加上個別批次屏幕組件的品質微差，便容易在應力最集中的摺痕區域顯現出問題。



他又指，若用戶以過快或過猛的力量迅速開合手機，或會破壞內部的顯示線路形成黑線，他提醒開合手機時應保持雙手受力均勻、輕柔操作，切忌暴力開關或以單點強行施力。



Apple 首款摺疊智能手機 iPhone Duo 周五（23日）開售，全球多地傳出有產品屏幕損壞，包括接縫處出現黑線等。

苦主嘆「iPhone Duo 的快樂沒有5分鐘」

Apple 首款摺疊智能手機 iPhone Duo 周五（23日）開售後，全球多地傳出有產品屏幕損壞，其中有多名內地網民在內地社交媒體小紅書發文，指 iPhone Duo 屏幕出現損壞，包括屏幕接縫處出現裂痕或黑線等，有苦主嘆道「iPhone Duo 的快樂沒有5分鐘」。

海外亦有 iPhone Duo 出現故障，據科技媒體Cult of Mac消息，一名澳洲用戶新機到手僅約 6 小時、累計開合不足 20 次，在向朋友展示展開機身時，先感到鉸位下方有異樣阻力，隨後傳出脆響，屏幕隨即沿鉸鏈裂開。

《香港01》正向 Apple 查詢本港有否出現類似情況、店方會如何跟進。

Apple 首款摺疊智能手機 iPhone Duo 周五（23日）開售，全球多地傳出有產品屏幕損壞，包括接縫處出現黑線等。

方保僑：缺乏前代產品市場驗證

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，有可能是蘋果首次涉足摺疊手機領域所面臨的結構工程挑戰。作為第一代摺疊產品，研發團隊需要在機身厚度、鉸鏈扭力、屏幕摺痕隱形度、及內部應力（internal stress) 緩衝之間取得嚴苛平衡。

由於缺乏前代產品的長期市場驗證，機身內部的組件公差控制與應力分布機制，仍屬全新的架構嘗試。在追求極致手感與美觀的前提下，屏幕模組對不均勻外力的耐受邊界設定得較為緊湊，若再加上個別批次屏幕組件的品質微差，便容易在應力最集中的摺痕區域顯現出問題。

稱若開合手機用力過猛 恐造成破壞形成黑線

方保僑又稱，柔性 OLED 面板與超薄玻璃（UTG）雖然具備彎曲特性，但其物理結構對局部的剪應力（shear stress)極為敏感。廣大蘋果用戶長期習慣使用硬度高、結構穩固的直立式平面屏幕，轉用摺疊機時，往往尚未適應柔性屏幕的物理極限。許多用家在日常操作中仍沿用過去的習慣，例如以單手從單一邊角扳開手機，或是以過快、過猛的力量迅速開合，令鉸鏈與屏幕接合處瞬間產生龐大的應力集中，進而破壞內部的顯示線路形成黑線，甚至誘發超薄玻璃層出現微觀裂痕並逐步擴散。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片）

提醒開合手機時應輕柔操作

方保僑提醒，用家在日常開合 iPhone Duo 時，務必保持雙手受力均勻，順應鉸鏈的機械結構輕柔操作，切忌暴力開關或以單點強行施力。同時，閉合手機前應確保屏幕表面沒有硬質顆粒或異物，以免夾雜異物壓傷柔性面板。他指，考慮到初代摺疊屏幕模組的結構高度複雜，損壞後的維修費用極為昂貴，用家在日常使用中多加愛護與留意，以延長手機壽命，避免負擔高額維修費用。

Apple 提供為期一年的材料及工藝瑕疵保固服務，但若涉及意外撞擊、不當使用或其他外在原因導致的損壞，則不屬於保固範圍內。根據 Apple 香港網頁公布的估計維修費，iPhone Duo內顯示器的維修費高達8,749元；若已購買 AppleCare，內顯示器維修費為788元。