香港航空、友和、百老匯資料外泄私隱署接23投訴　客戶收詐騙來電

私隱專員公署今日（26日）回覆傳媒查詢時指，今個月分別接獲香港航空有限公司、友和香港有限公司、及百老滙攝影器材有限公司的資料外洩事故通報，至少有1600名客人受影響。截至今日（26日），公署就三宗事件共接獲23宗投訴。



公署提醒市民，當接獲自稱商戶來電，即使來電者能說出自己的個人資料，仍應先核實來電者身分。市民應透過商戶官方網站、官方客戶服務熱線或親身到門市核實來電者身分及來電內容的真偽，並留意相關商戶有否發出詐騙警示。



公署於10月2日接獲港航的資料外洩事故通報，初步資料顯示有815名乘客接獲懷疑詐騙來電。（資料圖片）

先後收三公司通報 共接獲23宗投訴及20宗查詢

私隱專員公署表示，於10月2日接獲港航的資料外洩事故通報。初步資料顯示有815名於今年9月29日至10月22日期間出發的乘客接獲懷疑詐騙來電，受影響的個人資料可能包括姓名、電話號碼、航班日期、航班編號及航線。

公署另於10月5日接獲友和香港的資料外洩事故通報。初步資料顯示有790名曾於今年9月29日至10月12日下訂單的客戶接獲懷疑詐騙來電，受影響的個人資料可能包括姓名、電話號碼、送貨地址、訂單編號及購買產品詳情。

此外，公署也在10月26日接獲百老滙的資料外洩事故通報，表示客戶接獲懷疑詐騙來電，受影響的個人資料可能包括姓名、電話號碼、購買產品、付款金額等。截至今日，公署已就上述三宗事件接獲23宗投訴和20宗查詢，並已展開調查。

截至10月26日，公署就上述三宗事件接獲23宗投訴和20宗查詢，並已展開調查。(私隱專員公署網頁截圖)

公署於10月5日接獲友和香港的資料外洩事故通報，初步資料顯示有790名客戶接獲懷疑詐騙來電。（資料圖片）

公署於10月26日接獲百老滙的資料外洩事故通報。（資料圖片）

公署：勿披露網上銀行帳號及密碼等敏感資料

公署提醒市民，當接獲自稱商戶來電，即使來電者能說出自己的個人資料，仍應先核實來電者身分。市民應透過商戶官方網站、官方客戶服務熱線或親身到門市核實來電者身分及來電內容的真偽，並留意相關商戶有否發出詐騙警示。

商戶在處理賠償或退款時，一般不會要求客戶預先支付任何「保證金」或「手續費」，或轉帳以驗證銀行帳號；公署提醒市民，切勿隨便向他人披露網上銀行帳號及密碼等敏感資料。市民可記錄來電號碼及對話內容，以便日後向警方或相關機構舉報；亦可留意私隱專員公署、警方或相關機構發布的防騙資訊，以提升防騙意識。如有懷疑，可透過「防騙視伏器」搜尋可疑的電話號碼、電郵地址、網址等。