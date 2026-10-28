新皇崗口岸｜10.30至11.1公交先行　陳國基：跨境私家車料等1小時

周六（31日）萬聖節，全港多區有慶祝活動，預料有大批旅客會訪港。政務司司長陳國基今日（28日）表示，10月30日至11月1日一連三晚11時至凌晨2時，新皇崗口岸北行非常繁忙，已指示口岸做好部署應付人流車流，跨境私家車料或要等候1小時。



他呼籲旅客乘公共交通工具到口岸，當局會在道路優先放行專營巴士、專線小巴等，「大家要明白有上限」。他呼籲旅客深度體驗香港，「我勸佢哋留港住多一兩晚」、「如果塞一個鐘，不如去蘭桂坊玩多一個鐘呀」、「唔想佢哋等，唔想唔開心，希望大家避免咗嗰段時間囉」。



2026年10月28日，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶會見傳媒，交代萬聖節新皇崗口岸過關安排。（林彥汛攝）

2026年10月28日，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶會見傳媒，交代萬聖節新皇崗口岸過關安排。（林彥汛攝）

鄧炳強：公交先行 多車仍要等候

出席萬聖節新皇崗口岸通關安排記者會的保安局局長鄧炳強表示，10月30日中午起當局將啟動緊急事故協調中心，運作持續至11月1日凌晨時份。他說，口岸周邊車輛緩衝區，將讓公共交通工具優先通行，如專營巴士，不過多車仍要等候，聽從當局指示。

2026年10月28日，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶會見傳媒，交代萬聖節新皇崗口岸過關安排。（林彥汛攝）

新皇崗口岸巴士線加班

運輸及物流局局長陳美寶表示，來往啟德體育園巴士總站至皇崗口岸的城巴特別路線SP12將加班，亦有其他巴士線有特別班次。

2026年10月28日，政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、運輸及物流局局長陳美寶會見傳媒，交代萬聖節新皇崗口岸過關安排。（林彥汛攝）

2026年10月18日，新皇崗口岸啟用後首個周末，大批市民及旅客離境北上，口岸一度實施人流管制。（資料圖片/歐陽德浩攝）

多名網民發帖，指10月24日凌晨往皇崗口岸路段大塞車。（alexhi.360／Threads）

多名網民發帖指往皇崗口岸路段大塞車。（alexhi.360／Threads）

新皇崗口岸自本月中正式開通後，吸引大批市民及遊客使用，連續兩個周末逼爆。繼本月18日下午時份，過關閘口大排長龍，有人報稱等候兩小時仍未成功過關後；上個周末凌晨往皇崗口岸路段大塞車，有通宵跨境巴站頭大排長龍，綜合網上消息，進入口岸道路塞車情況最少延長至凌晨一時多。另外，旺角到新皇崗的跨境巴一度排近400人，有旅客表示，等車逾1小時。