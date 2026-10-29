宏福問責・直播｜楊何蓓茵：40至50名政府人員受查　約見100人

大埔宏福苑五級火災獨立委員會調查報告點名四個政府部門失職，包括房屋局獨立審查組（ICU）、屋宇署、消防處和勞工處。李家超今日（29日）宣布啟動部門首長責任制下的行政責任兩級調查機制，轉介公務員敍用委員會調查40至50名政府人員， 預計三個月內完成，涉事官員若退休可不發退休金。



公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員敍用委員會主席鄭美施、委員龔楊恩慈和黃冠文會見傳媒，交代相關工作。《香港01》直播。



2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員敍用委員會主席鄭美施、委員龔楊恩慈和黃冠文會見傳媒，交代行政問責工作。（林彥汛攝）

楊何蓓茵指，二級調查目的為了調查涉事公務員的缺失，令部門作出相應處分，以及旨在查找事實釐清個人責任，研判公務員個人否有失職，並作出建議。她稱政府關注宏福苑火災跟進工作，政府要求3個月內交調查，對比南丫海難的9個月，顯示出政府的決心。

她指報告提到有個別公務員有缺失，未能從市民本位出發，感到非常失望，惟強調不少公務員均是默默耕耘。她指，未來會加強培理將以民為本的理念融入培訓中。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員敍用委員會主席鄭美施、委員龔楊恩慈和黃冠文會見傳媒，交代行政問責工作。（林彥汛攝）

40至50名政府人員受查 約見100人

公務員敍用委員會主席鄭美施指，敍用委員會組成小組展開調查，龔楊恩慈和黃冠文將會成為組員，她讚揚他們的能力形容具經驗。她稱，小組會直接參與調查工作，會參加會見公務員，會按調查結果向特首交報告。另外，小組轄下已設支援辦，並在8月已調配兩位首長級政務主任，加入支援辦公室，展開前期工作。

她表示，小組已做好充分準備，可立刻開展調查工作，會根據獨立委員會報告為起點，調查公務員有否違反守則及管理規定，會收集相關文件及約見100名不同部門人員會面，當中40至50人為調查對象。她預期工作繁重，形容3月調查相當緊逼，不過會盡力完成。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，公務員事務局局長楊何蓓茵、公務員敍用委員會主席鄭美施、委員龔楊恩慈和黃冠文會見傳媒，交代行政問責工作。（林彥汛攝）

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