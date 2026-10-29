宏福苑問責｜行政會議成員名單已移除何永賢　房屋局網頁暫未除名

行政長官李家超周四（29日）下午公布調查報告，並宣布何永賢為宏福苑大火承擔政治責任，已向特首李家超辭去房屋局局長一職。

翻查資料，行政會議官守議員名單於周四（29日）下午約5時，已移除何永賢的名字，亦已一併除去其行會個人利益登記冊。另一邊廂，房屋局局長的網頁於截稿時，何永賢則仍未除名。



【大埔宏福苑火災・專頁】

宏福苑大火報告公開後，房屋局局長何永賢已向李家超提出請辭，表示願意承擔責任。何永賢今日起停止職務，其職位由財政司副司長黃偉綸兼任。（資料圖片）

特首李家超今午約三時出席記者會，交代宏福苑火災調查報告，並宣布何永賢向他請辭房屋局長一職。記者在下午5時再翻查行政會議官守議員名單，行會已刪除了何永賢的名字。

記者在下午5時再翻查行政會議官守議員名單，行會網頁已刪除了何永賢的名字。

行會成員任免由特首決定

行政會議成員包括問責制下委任的21位主要官員為官守議員及16位非官守議員。根據規定，行會成員的任免由特首決定，另在人事任免、紀律制裁和緊急情況下採取措施的事宜上，特首無須徵詢行政會議。 另一方面，房屋局網頁截稿時仍顯示何永賢為房屋局局長。

另外，特首李家超已按照《基本法》第48條第5款的規定，已報請中央人民政府，建議免去何永賢的房屋局局長職務，由財政司副司長黃偉綸兼任署理房屋局局長。

以下為何永賢請辭聲明全文：

行政長官昨日（十月二十八日）和我見面，我向他提出請辭。我作為房屋局局長，願意為宏福苑的火災承擔政治責任。希望逝者可以安息，家人可以安心前行，早日走出傷痛。行政長官已經接受我為承擔政治責任而請辭。



對於特區政府即將推出的大規模改革措施，能夠不避難，直視宏福苑火災問題核心，顯示了極大的決心去擔起這個既闊且深、既複雜又經歷長時間累積的問題。我深信政府團隊齊心努力之下一定可以徹底帶來改變，令我們的城市變得更安全、更安穩。



回想起來，自從二○二二年七月一日起，我和房屋局團隊一起並肩作戰，努力扭轉困擾香港多年的房屋「老大難」問題，快速興建「簡約公屋」、縮短公屋輪候時間、建立「簡樸房」制度、處理劣質「劏房」問題、打擊濫用公屋、推進房屋建築科技等等極為有深遠意義的工作。過去四年多以來能夠為香港這個我深愛的城市付出努力，我深感榮幸，畢生感恩。



我非常感激中央和行政長官以至整個政府團隊對我的信任和支持。在行政長官領導下，我和整個管治團隊，每一天都盡全力面對種種挑戰，為市民盡心服務。我寄望所有政府的同事繼續往前，以市民的福祉為工作的重心，以成為政府團隊的一分子為榮。



最後我特別希望鼓勵房屋局的同事，房屋關乎千家萬戶，你們的工作意義重大，每一個環節都要盡心盡力。你們每天的付出，點點滴滴，都會化成香港市民幸福的基礎，延續到一代又一代。祝福大家。

