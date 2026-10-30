宏福苑｜兼任房屋局局長黃偉綸與甯漢豪再次向公眾致歉｜直播

大埔宏福苑火災調查報告周四（29日）出爐，特區政府今日（30日）舉行專題記者會進一步闡述改革措施，在「改革樓宇維修監管制度和支援服務」一節，財政司副司長兼署理房屋局局長黃偉綸、發展局局長甯漢豪負責闡述。《香港01》直播。



特區政府今早（30日）舉行專題記者會進一步闡述改革措施，在「改革樓宇維修監管制度和支援服務」一節，財政司副司長兼署理房屋局局長黃偉綸一開首發言，即代表政府向廣大市民致歉，發展局局長甯漢豪亦向公眾致歉。

2025年11月27日晚，大埔宏福苑五級大火仍未救熄，仍有單位內火光熊熊。（資料圖片/梁鵬威攝）

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。特首李家超率領7名官員就宏福苑事件鞠躬道歉，包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪。（資料圖片/黄寶瑩攝）

【大埔宏福苑火災・專頁】

特首李家超周四下午（29日）在記者會中表示，將會就樓宇維修推行全面改革，當中包括成立樓宇維修支援及服務局、改革屋宇署架構、建立中央數據系統並改革投訴機制，並成立監導委員會確保落實工作。

2025年12月5日，大埔宏福苑大火災後，可看到燒焦的走火後樓梯，有密封窗被改成開洞的木窗。（資料圖片/翁鈺輝攝）

2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（資料圖片/夏家朗攝）