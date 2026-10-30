悉尼地鐵西南延綫開通　全長66公里設31車站　港鐵參與升級與營運

港鐵自2009年起與澳洲合作夥伴推動墨爾本及悉尼鐵路網絡發展。港鐵今日（30日）公布，悉尼地鐵西南延綫今日順利開通，是港鐵公司在海外拓展鐵路業務的一項重要成果。該延綫貫通標誌着M1地鐵西北及班克斯敦綫覆蓋擴展至西南區域，為悉尼西北部、市中心商業區及西南部提供無縫連接的地鐵服務，全綫貫通後的M1綫長66公里、設31個車站，是全球其中一條最長的全自動化地鐵綫。



港鐵公司常務總監－物業及國際業務鄧智輝、行政總裁－澳洲業務杜博賢與港鐵公司、MTR Australia及MTS同事，在悉尼地鐵西南延綫啟用前在Bankstown站合照。（港鐵提供圖片）

港鐵附屬公司為悉尼地鐵西南延綫鐵路升級擔當重要角色

悉尼地鐵西南延綫的前身為擁有逾130年歷史的T3班克斯敦綫，由Sydenham站延伸至Bankstown站。作為港鐵公司全資擁有的附屬公司「MTR Australia」，在該鐵路升級轉型的過程中擔當重要角色，參與相關規劃及項目交付。

該項目由Sydney Metro主導，工程涵蓋沿綫10個車站的升級工程，包括升降機及其他無障礙設施、月台幕門、乘客資訊及導向提示、無障礙泊車位，以及提升洗手間設施，而Bankstown站更新增洗手間設施，提升乘客的出行體驗。

MTR Australia協助將擁有130年歷史的班克斯敦綫提升至現代化地鐵標準。項目由Sydney Metro主導，在保留各車站歷史特色及原有風貌的同時，為沿綫10個車站進行升級，改善車站設施。（港鐵提供圖片）

繁忙時段每個方向每小時可接載約1.7萬名乘客

另一方面，由港鐵公司作為主要股東的附屬公司Metro Trains Sydney，領導該延綫的營運準備工作，並負責M1地鐵西北及班克斯敦綫全綫的營運。

隨着悉尼地鐵西南延綫開通，M1綫全長達66公里、設有31個車站，乘客可享更快捷、可靠及頻密的鐵路服務，平日繁忙時間的列車班次為每4分鐘一班，而延綫於繁忙時段每個方向每小時可接載約1.7萬名乘客。

港鐵︰自2009年起與澳洲合作夥伴攜手推動墨爾本及悉尼鐵路網

港鐵公司常務總監－物業及國際業務鄧智輝表示，欣見悉尼地鐵西南延綫成功開通，以及M1綫的全綫貫通，覆蓋更廣，改造工程需要深厚的技術專業知識、緊密的團隊協作，以及對安全和營運準備工作的堅定承諾，港鐵很榮幸能參與這項複雜的改造工程。

港鐵又指，自2009年起，港鐵一直與澳洲合作夥伴攜手推動墨爾本及悉尼大型城市鐵路網絡的發展及營運，港鐵未來將繼續運用在交通運輸、鐵路營運及綜合發展方面累積的豐富經驗，支持當地應對不斷轉變的運輸需求，並促進更緊密連繫，以及可持續的社區建設。