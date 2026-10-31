萬聖節金多寶｜8000萬頭獎今晚9時半攪珠　附歷來哈囉喂最旺號碼

【萬聖節金多寶／六合彩／金多寶／萬聖節／幸運號碼】六合彩萬聖節金多寶攪珠今日（31日）晚上9時半舉行，特設6,000萬港元金多寶，若以10港元一注獨中，估計可獨攬8,000萬元巨額獎金。獎券截止售票時間為今晚9時15分，截至晚上7時半，總投注額約1.64億元（$163,667,434）。



六合彩萬聖節金多寶攪珠10月31日晚上舉行，特設6,000萬元金多寶。不少市民攪珠前的下午到中環士丹利街投注站買獎券。（梁鵬威攝）

六合彩萬聖節金多寶攪珠10月31日晚上舉行，特設6,000萬元金多寶。不少市民攪珠前的下午到中環士丹利街投注站買獎券。（梁鵬威攝）

六合彩萬聖節金多寶攪珠10月31日晚上舉行，特設6,000萬元金多寶。不少市民攪珠前的下午到中環士丹利街投注站買獎券。（梁鵬威攝）

六合彩萬聖節金多寶攪珠10月31日晚上舉行，特設6,000萬元金多寶。不少市民攪珠前的下午到中環士丹利街投注站買獎券。（梁鵬威攝）

歷來萬聖節金多寶幸運號碼：4、22、29

馬會早前公布，歷年舉行過10次萬聖節金多寶攪珠，當中「4」號、「22」號及「29」號開出4次，為攪出次數最多的號碼，亦有多個號碼被攪出過3次。

最近5次金多寶分別有5名幸運兒買複式獎券中頭獎

另外，歷來兩次在10月31日舉行萬聖節金多寶中，「35」號、「41」號及「49」號都有被攪出。在最近5次金多寶中， 有5位幸運兒以複式獎券中頭獎。

六合彩萬聖節金多寶攪珠10月31日晚上舉行，特設6,000萬元金多寶。不少市民攪珠前的下午到中環士丹利街投注站買獎券。（梁鵬威攝）

六合彩五大幸運號碼︰30、49、24、7、22

根據馬會2002年7月4日起的紀錄，截至上期10月24日攪珠，首三位熱門號碼為「30號」、「49號」及「24號」，分別出現526次、519次以及516次。至於第四及第五位分別是「7號」及「22號」，出現511次及508次。

六合彩號碼攪出次數一覽。（六合彩網頁截圖）

六合彩五大冷門號碼︰19、41、25、23、43

至於最冷門號碼以「19號」攪出449次居尾，其次是「41號」，只攪出451次；第三為開出456次的「25號」，第四為攪出457次的「23號」及「43號」。

十大幸運投注站一覽，資料截至2026年6月30日。（六合彩網頁截圖）

十大幸運投注站一覽 屯門市廣場及中環士丹利街居首

根據馬會網頁，1994年至2026年6月30日期間，屯門市廣場及中環士丹利街投注站，各攪出48次頭獎，並列十大幸運投注站榜首；至於排第三為荃灣青山道投注站，攪出43次頭獎。第四至第十名依次序為尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德福、大埔廣場、上水石湖墟及大埔廣福道投注站。