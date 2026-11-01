今日新聞8分鐘｜萬聖節MMA「和尚」被毆｜疑醉酒失足墮樓殃及菲傭

濱崎真緒尖沙咀打碟疑遭落藥 經理人報警：驗出Happy水等4毒品

前日本知名AV女優、現轉型為DJ的濱崎真緒（藝名：DJ Mao），今日（11月1日）凌晨時份在尖沙咀一個私人派對懷疑遭人下藥，需報警送院。其經理人向《香港01》透露，濱崎真緒應邀前往尖沙咀一處「私竇」打碟，期間玩「大話骰」輸掉，喝下懷疑被人「加料」的甜味飲品，其後身體抽搐「郁唔到」，更一度出現幻覺，據悉醫院在其體內驗出「Happy水」、搖頭丸等4種毒品成份。經理人續指，濱崎真緒需在深切治療部留醫，今早回復清醒後透露，涉事飲品杯底殘留明顯粉狀物，非常可疑。

西九龍ICC男子疑酒後失足墮住宅平台 壓中途經外傭 均受傷送院

今日（31日）晚上7時43分，一名女子行經柯士甸道西1號君臨天下平台時，遭一名疑從高處墮下的男子壓中，同行友人見狀慌忙報警救助。救援人員趕至，兩名傷者清醒，當中男事主被送往伊利沙伯醫院救治，女事主則被送往廣華醫院治理。警方正調查事件。

現場消息指，47歲姓廖男子疑在相鄰的環球貿易廣場（ICC）平台燒烤期間，酒後失足跌落君臨天下平台，壓中途經的一名41歲菲律賓籍女傭。醫院可見，男傷者需戴頸箍及臥擔架床入院，狀甚痛苦；一名女子陪同他送院。

萬聖節MMA有片｜中環海濱混戰 兩男圍毆「和尚」 道士勸阻無力

萬聖節狂歡演變成街頭擂台！在中環海濱活動空間舉行「香港美酒佳餚巡禮（Wine & Dine Festival）」，昨晚（10月31日）適逢萬聖節，大批市民身穿各式應節奇裝異服入場暢飲，結果卻有多人打鬥。社交平台流傳一段打架片，三名男子在美食攤檔前大打出手，期間一名打扮成「和尚」的男子遭兩名男子圍毆，更被推跌在地上。身旁圍觀的群眾中，有一名身穿黃袍的「道士」上前勸阻無果，場面既混亂又荒謬。有網民笑言是萬聖節「鬼打鬼」，更有人無奈嘲諷香港已成「無處不打交」。

萬聖節｜全城「嘩鬼」出籠 網民分享各區盛況：咁偏遠都咁多人

今日（31日）是萬聖節正日，全城狂歡，百鬼夜行！除了中環蘭桂坊、尖東麼地道花園、旺角朗豪坊及主題樂園外，今年萬聖節的熱鬧氣氛更蔓延至全港各區，不少屋苑商場及社區都人頭湧湧。有網民在社交平台上分享各區「嘩鬼」出籠的情況，包括天水圍銀座、大埔中心對開、東涌、元朗YOHO MALL、將軍澳PopCorn及康城等，不少街坊都一家大細悉心打扮，令網民不禁感嘆：「估唔到咁偏遠都咁多人！」

假中銀職員稱提供低息貸款騙個人資料 市民察破綻及時報警保不失

近日網上流傳新型詐騙手法，有騙徒疑冒充「中國銀行（香港）」職員，透過Cold Call（隨機致電）聯絡市民，聲稱能提供低息借貸服務，其後騙徒用帶有藍色剔號（藍剔）的WhatsApp商業帳號聯絡市民，並提供偽造的銀行職員卡片，意圖詐騙。

有幾乎上當的網民在社交平台分享事發經過，指到達騙徒卡片上顯示的中銀上環分行欲簽約時，及時向真正的銀行職員查詢，得悉該分行並無卡片上顯示的朱姓職員，方知受騙並報警，幸過程中未有損失，嘆「近排騙案越來越真」。他接受《香港01》訪問憶述，他在警署報案時逗留不夠10分鐘，已見到另一名被假冒中銀人員騙錢的老婦到場報案，可見騙案猖狂。

北都馬拉松2026｜甯漢豪缺席全馬主禮 半馬鳴槍黃偉綸換成卓永興

首屆「北部都會區馬拉松」今天（1日）舉行，設全馬、半馬、10公里及1600米賽事，約15000人參與。全馬賽事在沙田石門鄉議局大樓起步，以粉嶺繞道為終點。鳴槍儀式主禮嘉賓原定包括發展局局長甯漢豪，以及民政及青年事務局局長麥美娟。最後，甯漢豪缺席鳴槍儀式。

至於半馬鳴槍儀式，原定有財政司副司長黃偉綸出席，最後換成政務司副司長卓永興。黃偉綸及甯漢豪近日有份出席宏福苑火災問責及改革記者會，就火災先後親口再向市民道歉。

大城小檔｜製衣女工轉戰土瓜灣樓梯底 兩鎮店之剪成就一代改衫匠

近日香港地萬家燈火，大舖小店滿佈；但繁華鬧市一角，總見小人物的身影。土瓜灣譚公道一個狹窄的樓梯底，藏着一間名為「精工改衫褲」的改衣舖，多年來是不少街坊修補衣物的熱點。

店主梁太自19歲入行，至今逾40年，經歷過香港製衣業北移的時代變遷，直至2003年租下這個角落。儘管空間擠逼，在舖內走動時甚至要彎下身子，卻無阻她以一雙巧手為街坊縫縫補補，用兩把同樣超過40年歷史的「鎮店之剪」，在樓梯底默默耕耘二十多載。