今日新聞8分鐘｜私家車硬撼鐵騎士捲車底｜凌志撞閘衝破警圍堵

蔡天鳳案｜失蹤日影片曝光 蔡帶客睇樓、鄺氏兄弟咖啡室會面

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(2日）在高等法院續審，控方播放蔡天鳳失蹤當天，蔡與3名被告的行蹤影片。。

影片所見，鄺氏三父子當日早上各自行事，鄺港傑往接蔡天鳳前，曾上加多利山單位，他離開後，其弟鄺港智亦離開，之後蔡才乘鄺港傑的車到達。

蔡到單位後，有帶兩名女子「睇樓」，蔡並親自作出介紹，包括指枱及燈等均從意大利入口，控方認為這可反映蔡積極推銷其單位。

相若時間，鄺氏兄弟在旺角一咖啡室會面，兩人均作出不少肢體動作。鄺港智離開單位時手持一白色膠袋，他與兄分手後離開商場，該白色膠袋已不在其手。

直擊啟德女攜行李箱企馬路中 低頭望手機擋路

社交平台流傳一段影片，一輛私家車沿啟德承景街往承豐道方向行駛，駛至承豐道迴旋處前的一處行人輔助線過路處時，一名黑衣女子攜同行李箱在馬路行車線上站立，而且一直低頭查閱手機，躊躇不前。

私家車港珠澳大橋撞閘逃去 一度突破警圍堵終被夾停

警方在屯門海皇路兆翠苑對開截獲一輛凌志私家車。據報涉事私家車今日（2日）凌晨時分於港珠澳大橋撞閘，警方設捷進行動追截，其間被它在屯門海榮路突圍，但最終由衝鋒車將私家車夾在欄杆截獲，男司機涉嫌狂亂駕駛被捕。

寶琳車禍｜鐵騎士遭撞尾困車底 私家車司機涉危駕被捕

寶琳今午（1日）發生車禍，一輛私家車與一輛電單車於欣景路及佳景路交界迴旋處相撞。55歲姓李電單車男司機，一度被困在私家車車底。消防趕至將他救出，他幸仍清醒，惟面部、胸口及四肢受傷，需由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

警方初步調查，相信電單車在讓線位停低後，尾隨私家車收掣不及將其撞倒，復捲入車底。66歲姓冼私家車男司機，涉嫌「危險駕駛」被拘捕，他現正被扣留調查。

灣仔駱克道街市男女混戰 警持盾趕至控制6人送院

社交平台流傳一條影片，片中一群人在灣仔駱克道街市、軒尼斯道出口位置互相推撞叫罵，從街市出口樓梯擾攘至對開行人路。片中可見，有警車沿軒尼詩道及時趕抵現場，4名警員已先行落車，手持盾牌等防暴裝備衝上前，試圖控制涉事人群，至少5人被加以控制。影片到此結束。警方到場後拘捕3名男子，涉嫌襲擊另外3名女子。

佛羅里達州小型飛機失事 高速直插地面爆炸9死

美國佛羅里達州11月1日發生致命空難，一架小型飛機失控並高速墜落一條繁忙的道路附近，機上9人全部喪生。

前《蘋果》社長張劍虹：懊悔煽動抗爭 據悉李宇軒等提早出獄

懲教署第四次舉辦內地體驗團，昨日（10月31日）安排已獲釋的更生人士到深圳，參觀深圳土洋村東江縱隊司令部舊址的抗戰史跡，以及自動駕駛科技企業百度，乘坐自動駕駛「蘿蔔快跑」車輛。體驗團目的加強他們對國家的歸屬感與國民身分認同。參加者包括前壹傳媒行政總裁張劍虹。他以「更生人士」身份參加，表示身為中國人能夠體驗到國家強大科技，感到十分驕傲。據了解，串謀勾結外國勢力罪罪成的張劍虹，原定預料2028年才出獄，他現在已獲釋。同案判囚的陳梓華與李宇軒，亦已提早獲釋。

懲教署表示不會評論個別個案。署方指有關交流團為「伴『理』前行」計劃的重點項目之一，旨在通過有系統及多元化的活動，加強更生人士的國家安全意識，培養守法精神及責任感，協助他們成為守法、負責任及對社會有貢獻的公民，共同維護國家安全及社會穩定。

韓國星巴克喝咖啡 驚見「朝鮮大炮瞄準你」？

朝韓近日關係緊張。韓國國防部10月26日證實，朝鮮已在軍事分界線附近部署3輛自走炮。根據京畿道金浦市一處觀景台拍攝的畫面，也能看到朝鮮部署的自走炮。消息傳出後，有網友聲稱從金浦市一間星巴克（Starbucks）門市，就能看見自走炮，並附上一張照片，引發熱議。對此，韓媒10月27日表示，該照片疑似經過生成式人工智能（GenAI）合成或其他方式加工，真實性受到質疑。