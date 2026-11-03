今日新聞8分鐘｜瑜伽導師疑遭前男友殺害｜三地牌車闖電車軌

青山公路洪水橋段54歲女捱車撞 跌入花叢不治 男司機涉危駕被捕

青山公路洪水橋發生奪命車禍。昨日（2日）晚上11時許，警方接獲途人報案，指發現一名女子倒臥在青山公路洪水橋段一處花叢，昏迷不醒。

警方及救護車接報到場，經調查相信是發生交通意外。一輛私家車沿青山公路往元朗方向行駛，至洪水橋段鍾屋村對開時撞倒該名54歲姓王女子，她頭部重創，送屯門醫院搶救後於凌晨零時許不治。經初步調查後，警方其後拘捕一名姓黃53歲男子涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」，案件仍在調查中。

車CAM｜荔景山路男童衝紅燈跑過馬路 捱的士撞飛凌空打觔斗倒地

荔景發生車禍。今日（2日）傍晚6時35分，據報一名姓陳（57歲）男司機駕駛的士沿荔景山路行駛，途至港鐵荔景站對開時，撞倒一名橫過馬路的男童。該名10歲男童頭及手腳擦傷，幸無大礙，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

有片｜銅鑼灣三地牌七人車闖電車軌 行人過路處U-turn再切單白線

今日（2日）網上流傳一段影片，顯示一輛掛有三地車牌的黑色七人車，疑在銅鑼灣怡和街誤闖電車路軌。該車隨後在香港大廈對開一行人過路處強行掉頭，一度阻塞後方車輛，引來多名在電車站候車的途人觀看。最終涉事七人車駛離電車路軌，沿怡和街往天后方向離開，惟離開期間七人車再次違反交通規則，向左切單白線，停在一輛城巴後方。

周慧賢被殺案 周午膳透露有人想送她手袋絲巾 空姐看圖估值數萬

瑜伽導師周慧賢（Aqua Chow)4年前，被發現身中逾40刀伏屍尖沙嘴麗思卡爾頓酒店房的浴缸內。前男友被控謀殺案（HCCC148/2024）今（3日）在高等法院續審，控方傳召案發前曾與周共膳的空姐朋友作供。

蔡天鳳案｜蔡失蹤兩天後 鄺球再買手鋸、鋼鋸及快速切割鋸

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(3日）在高等法院續審，庭上繼續播放2023年2月22日，即蔡天鳳失蹤第二天的行蹤片段。

早前片段顯示，鄺球與長子鄺港傑在21日晚上10時許曾一同回到龍尾村單位，翌日兩人曾駕車離開，之後該車曾駛到附近一餐廳對面的垃圾桶，並有人從車上拿東西拋入垃圾桶。 此外，影片顯示鄺球於同月23日曾到深水埗再買3把鋸，分為手鋸、鋼鋸及快速切割鋸。

咪錶泊車系統故障｜運輸署：已恢復正常 沒有證據顯示系統被攻擊

政府咪錶泊車系統今早發生故障，至中午恢復正常，受影響時間約4小時。運輸署稱至今沒有證據顯示系統被攻擊。

警夥食環署落馬洲檢800個飯盒1000支汽水 4女涉無牌販賣將被檢控

邊界警區刑事部聯同食物環境衛生署人員，今日（2日）在落馬洲區打擊非法擺賣，針對區內無牌販賣飯盒活動執法。行動中，人員在落馬洲古雋路拘捕4名本地女子（42至48歲），涉嫌無牌擺賣飯盒，並檢獲約800個飯盒及1,000支汽水，市值約5萬元。

機械人登泰山大賽開跑 四足機械狗1小時衝破3100級石階

10月26日，首屆CMG（中央廣播電視總台）世界機械人登泰山大賽排位賽在泰安市泰山景區舉行。本次大賽以「登高望遠、智競泰山」為主題，共有50家國內具身智能企業、高校及科研團隊參賽。