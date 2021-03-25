復課｜消息：教育局正研放寬復活節假後放寬至三分二之學生返校

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-25 17:48

本港新冠肺炎疫情近日趨穩，教協及教育評議會今日（25日）亦分別建議教育局進一步推行恢復面授課。消息指，教育局正研究放寬復活節假期後中學、小學及幼稚園面授課堂人數安排，料放寬之三分之二學生可回校，料最快於明日（26日）公布。 另外，教育局現時要求兩周一檢的學校全校上半天課的安排亦可能將會更新。據了解，教育局與與衛生防護中心討論以快速檢測工具替代核酸檢測，若成事，日後學校或須轉「一周兩檢」。同時為鼓勵教職員接種新冠疫苗，當局正考慮容許完成兩劑接種的教職員，日後豁免檢測。

消息指，教育局正研究復活節假期後進一步恢復中學、小學及幼稚園半日制面授課堂安排，料將於學校假期前公布。(資料圖片)

教育局在農曆年假後，為學校提供彈性安排，全校教職員兩周一檢並持陰性結果，可全校面授半天課，其後一直未有更新面授安排。復活節假期將至，消息指，教育局正研究放寬復活節假期後中學、小學及幼稚園半日制面授課堂人數安排，料放寬之三分之二學生可回校，料最快於明日（26日）公布。

研以快速檢測工具代檢測 或轉「一周兩檢」

另外，消息人士透露，教育局與衛生防護中心正討論以快速檢測工具替代核酸檢測，若有關安排獲批，日後學校或須轉為「一周兩檢」，同時為鼓勵教職員接種新冠疫苗，當局正考慮容許完成兩劑接種的教職員，日後豁免檢測。.

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，資小校長會亦期望政府進一步放寬面授課比例，增至全校三分二學生可回校。由於部份學校較早放復活節假，明天或屬學校假前最後上課日，期望教育局盡快公布復課最新安排，方便教職員放學後可開會商討校務安排，及早部署。

教協促教局盡快公布恢復面授課安排

教協表示，本港近日每日新增來源不明的確診個案維持低水平，建議教育局據整體疫情受控程度，制訂恢復面授課堂的安排，並盡快公布，讓師生和家長有充足時間準備。教協又表示，正就復活節假期後的復課安排諮詢幼稚園、中小學及特殊學校校長的意見，將向教育局反映。

教育評議會建議，若復活節假後疫情穩定，教育局應容許小學三分二學生回校面授，中學則宜在文憑試完結後推行。(資料圖片)

教育評議會建議5月中旬全港復課

教育評議會則建議，若復活節假後疫情穩定，教育局應容許小學三分二學生回校面授，中學則宜在文憑試完結後推行。並考慮今年5月中旬容許本港全校學校恢復全體上課。

《2021年DSE試場疫情預防措施》

+ 5 + 5 + 5

現時教育局容許中學安排學生在上、下午分批回校，惟小學仍以半天為限，教育評議會促局方提供彈性，讓小學下午進行非課堂學習活動，回應學校及家長期望。

疫情爆發逾一年，跨境生至今未能回港復課，教育評議會稱，陸續有跨境生放棄香港學位，促港府盡快與內地商通關方案。