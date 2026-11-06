今日新聞8分鐘｜元朗39歲男刀傷50歲鳳姐｜連鎖餃子店3鼠櫥窗開餐

蔡天鳳案｜蔡或躺地時遭刀切 右腦被鈍物致死機會大

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(6日）在高等法院續審。法醫繼續作供，並接受辯方律師盤問。

法醫在控方的追問下，認為蔡有可能躺在地上時，被人切割右邊膞頭部份，但指不能講出涉及一次或數次切割，她亦提到，若在人體中間位置切割，右邊的卵巢會仍然連著身體軀幹。

法醫在辯方盤問下同意，若一個人處於不省人事狀態，會加速其窒息死亡，她亦同意，蔡屬身型矮小的亞洲女性，較容易骨折。法醫作供完畢，控方案情完結，案件押後至下周一續審。

電單車天橋掟彎失事擦出火花 短褲女鐵騎士倒地翻滾

網上流傳一段車Cam片段，事發於晚間時分，一輛電單車在行車天橋「掟彎」期間，失事撞路邊防撞欄而翻倒。身穿短褲的女鐵騎士頓時倒在地上，翻滾數圈；電單車亦衝行數米擦出火花。幸女騎士無大礙，自行爬起身，後來的車輛亦及時停車，未釀進一步意外。

連鎖食店一分店驚現3老鼠 另一分店燈箱內爬滿蟲

本港鼠患問題停不了！大量老鼠當眾「開餐」。Threads前日（4日）流傳一段影片，顯示一間連鎖雲吞餃子店的餐牌燈箱內藏有多隻昆蟲，牠們在燈箱內爬來爬去，雖然沒有露出真身，但清楚見到蟲影，非常嚇人；帖主用文字指出涉事分店位於炮台山。

元朗39歲男涉刀傷50歲鳳姐 持刀危坐天台近1小時被捕

元朗發生傷人及企圖跳樓案。今日（5日）早上約10時38分，一名男子被發現危坐於擊壤路1至5號一大廈天台；救援人員趕抵展開遊說，警方同時通知談判專家協助；及至近11時半，他被勸服返回安全位置。

警方經調查後，發現該名男子於今日凌晨，疑持刀傷及一名50歲姓夏「鳳姐」的頸和手，其後登上天台危坐，期間亦一度持刀，最終自行報警。警方在上址一低層單位尋獲女傷者，她清醒由救護車送往屯門醫院治理；警方則以涉嫌「傷人」拘捕涉案39歲姓吳男子，現正調查事件。

單車男闖大埔運動場 跑道變單車徑狂飆捱批

Threads昨日（本周三/11月4日）流傳兩段影片，顯示現場是大埔運動場，一名男子傍晚6時許踩着單車闖入跑道上繞圈，單車男當眾將跑道當作單車徑，完全沒有理會一眾跑步人士。影片錄到眾人議論紛紛，「神奇」、「個女仔追佢唔到」、「佢幾時走？」、「佢可能踩廿個圈」、「撞死你因住」、「無人理」，單車男「自得其樂」後，踏單車離開運動場。

法醫指周慧賢被殺身中逾40刀 其中一刀由下而上刺傷背部

瑜伽導師周慧賢在2022年6月，被發現身中逾40刀，伏屍在尖沙咀麗思卡爾頓酒店房內，其前男友勞浚銘涉嫌謀殺案（HCCC148/2024）今（5日）在高等法院續審。

法醫英浩雲出庭作供，他指周身上有42至43處傷口，其中一處是遭受從後襲擊，由下而上刺傷背部造成，其他傷勢則集中在身體側及背部，反映事主當時身體捲曲，處於被動防禦狀態，其死因為胸部 、腹部和四肢的 銳器創傷造成的大量出血。

太子住宅單位熱水爐疑漏氣傳爆炸聲 女住戶前額受傷

今日（6日）上午7時25分，警方接報太子西洋菜北街221-225號美邦大廈，單位廁所內的熱水爐起火，更一度傳出爆炸聲 ，有人受傷。消防接報到場，約13分鐘後將火救熄，涉事單位的女住戶前額受傷，經包紮後送院；5名住戶疏散落樓；火警起因有待進一步調查。

40歲港男泰國清邁逾期居留17天 檢測冰毒呈陽性遭拘捕

一名40歲香港籍男子，於本周二（11月3日）在泰國清邁被拘捕，涉嫌逾期居留之外，當地警方更於酒店房內搜出有冰毒吸食工具，同時被捕人對冰毒檢測呈陽性。