今日新聞8分鐘｜千萬法拉利險遭攔腰撞｜輕鐵黑衣男逃票跨欄狂奔

粉嶺公路貨車未綁穩貨物 紙箱直墮快線疑引連環撞

車輛載貨若未妥善固定，隨時會變成公路炸彈！今日（5日）網上流傳一段車cam片，顯示事發時間為傍晚約5時07分，當時cam主駕駛車輛，沿粉嶺公路往元朗方向行駛，前方一輛行駛中的貨車，卻懷疑因未有綁好車上貨物，導致一個大型紙箱突然從貨斗飛脫，直墮快線。車cam片主的私家車收掣不及，當場迎頭撞上，情況驚險。

事後，路面上的障礙物懷疑觸發另一宗交通意外。警方於數分鐘後，大約下午5時14分接獲報案，指在泰亨村對開粉嶺公路，有3輛私家車相撞，幸沒人受傷。

馬鞍山昂平滑翔傘疑降落失控 撞傷3名行山客

馬鞍山昂平發生涉及滑翔機事故。今日中午12時36分，警方接獲一名女子報案，指在麥理浩徑第四段遠足，途經昂平時，遭一名玩滑翔傘人士意外撞到，導致她及兩名男童受傷。救援人員其後登山救援，政府飛行服務隊亦派出直升機到場。

事發時，一名姓葉（50歲）男子操作滑翔傘，降落期間懷疑失控，意外撞倒3名途人。傷者包括一名姓鄭（42歲）女子頭部受傷、其14歲兒子報稱腰痛，以及兒子的朋友一名15歲男童頭及手部受傷。3人全部清醒，事後由政府飛行服務隊直升機送往灣仔直升機坪，再轉乘救護車送往律敦治醫院治理。案件交由馬鞍山分區軍裝巡邏小隊第三隊跟進。

筲箕灣27歲男食波餅 足球擊中胸口一度心臟停頓

筲箕灣配水庫遊樂場今日（7日）下午發生罕見足球意外，一名27歲姓黃男子在踢球期間，疑遭足球近距離擊中胸口，當場昏迷，由救護車送往東區醫院搶救，目前仍在深切治療部（ICU）留醫，情況危殆。

黃父接受《香港01》訪問時表示，兒子一度心跳驟停，所幸現場有熟知急救知識的同伴及在場人士，即時為兒子實施心外壓（CPR），並取用現場的自動體外心臟除顫器（AED）急救，兒子現時已恢復脈膊和呼吸；又引述為醫生指，為兒子抽血檢查時有反應、會掙扎，黃父嘆得知兒子「識郁呀，我都定返啲」，惟兒子仍然未蘇醒，有待進一步觀察。

輕鐵黑衣男疑逃票跨欄狂奔 網民：差啲贏東莞仔

Threads昨日（本周六/11月7日）流傳兩段影片，顯示一列輕鐵列車停在濕地公園站，一名黑衣男在出入通道被4名港鐵職員包圍，立即突圍而出，用手抓緊欄杆借力，然後整個人跨欄，身手敏捷，黑衣男繼而狂奔，最終成功逃走，跑到對面行人路，現場傳出一把女聲表示「喂呀，唔好咁樣啦」，男聲卻指「由佢，由佢」。

淺水灣法拉利F40小路出大路 城巴急煞避碰撞

淺水灣發生驚險交通事故。網上今日（7日）流傳一段短片，一輛價值不菲的經典跑車法拉利（Ferrari）F40，從影灣園小路駛出淺水灣道大路時，剛巧一輛城巴雙層巴士沿主路駛至，兩車距離極為貼近，險些相撞。幸城巴司機及時煞停，最終未有釀成碰撞，但已嚇得現場目擊者驚呼連連。城巴回覆《香港01》查詢表示，高度關注此等危害車長及乘客安全的駕駛行為，並重申巴士行車安全有賴所有道路使用者共同守護。

油麻地現時點男賊偷卡 得手逃走露內褲

油麻地玩具購物商場「現時點」一間卡店，昨日（6日）在Threads上載一段長約31秒的影片，片中可見，一名身穿黑色上衣的男子站在店舖門口，將一盒貨品放入袋內，男賊隨後擔心遭店方見到，於是向右移動，利用陳列品遮擋身體，再伸手取走店門一盒貨品，得手後離開，但男賊短褲褲頭一早滑落，當眾露出內褲，男賊見狀立即穿好短褲。

馬爾代夫MMA 中國教練遭3外國人圍攻搶面鏡

潛水竟演變成水下鬥毆！中國一名職業潛水教練小杜，日前在馬爾代夫一處知名潛點潛水時，疑因水下空間擁擠，與3名外籍潛水人員發生肢體衝突。過程中，對方不僅多次拉扯他的手臂，甚至伸手企圖摘除他的潛水面鏡及呼吸調節器，驚險畫面曝光後引發網友關注。

宏緻苑廚廁滲水濕度超標 專家：不達交付標準

九龍灣的綠置居宏緻苑自今年2月落成交樓後，多次被投訴單位質素欠佳。《香港01》接獲最業主曾先生投訴，花近兩百萬元買入單位，希望讓母親居家安老，豈料今年6月收樓後，發現廚廁不論牆身、地面現滲水，且濕度極高，廁所地台更高達99%。他指，希望房署正視問題，按專家建議執修，令母親早日遷入，並慨嘆道：「作為一個市民，點同一個政府鬥？」

有驗樓師估計與組裝合成法（MiC）施工時有關，因建築時經歷下雨天，每個「盒仔」組件疊上裝嵌，遭沾濕地方的水份，無法被完全抽乾，令水份積存在組件間，引致內裏濕度高的問題，直言單位未達交付樓標準，更存在滲水隱患，若強行入住，屋內物品會容易發霉。