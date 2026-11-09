蔡天鳳案｜鄺港傑指弟在海南找機遇　識到有錢人合資並有匯錢回港

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今(9日）在高等法院續審。首被告鄺港傑出庭自辯，並講述他們一家與蔡的關係。



鄺港傑稱，他的弟弟鄺港智與蔡天鳳拍拖時，他正於美國留學，當時只見過蔡數次，對她認識不深。後來其弟涉偷竊案，他的母親李瑞香叫他回港照顧家庭。他指其弟便到海南省「找機遇」，並結識到富有的人，並會與該些人投資生意，資金由蔡出，賺到錢會匯回香港的兌換店，他取錢後交回給蔡。



鄺港傑又稱，以他所知，其弟是與蔡一同供養孩子。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺，但全部都承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

首被告鄺港傑今出庭自辯。

鄺港傑指其弟鄺港智與蔡天鳳(圖)14歲拍拖時，他對蔡的認識不深。（網上圖片)

鄺港智(圖)是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

中學曾讀聖若瑟之後赴美留學

鄺港傑穿西裝和戴上眼鏡出庭，他作供時透露，在聖若瑟英文中學讀書，於2011年到美洛杉磯讀書，先後讀社區書院和大學，至2015年返港。他指，在美的學費由父親鄺球的退休金支付。此外，當時母親李瑞香經營時裝店生意不錯，其學費在後期由母親支付。

弟與蔡天鳳拍拖時對蔡認識不深

鄺又指，胞弟鄺港智和蔡天鳳是同年出生，他們於14歲時拍拖，同年居住蔡母張燕花的黃埔花園單位。鄺港傑指，他在美國時只是間中回港，1年見蔡幾次，當時對蔡認識不深。

2015年因弟涉偷竊回港照顧家庭

至2015年2、3月左右，母親著他返港。他返港後，母親告知胞弟涉及盜竊案，需要處理。由於胞弟和蔡的兩名子女尚年幼，鄺港傑需在港照顧家庭。

指弟在海南搵機遇並結識到富裕朋友

鄺港傑指，胞弟涉及盜竊後，於2015年6月返回內地海南省。他形容胞弟當時：「搵緊機遇。」同時社交能力不錯，在內地認識一些比較富裕的朋友，該些朋友若有項目投資，會聯絡其胞弟，胞弟則會和蔡一同投資，其中蔡負責出資。

胞弟在內地用蔡資金獲利會匯款回港

鄺舉例指，胞弟有朋友是中小型發展商，而胞弟和蔡投資獲利後，再分配利潤。他補充，該些利潤會經兌換店匯到香港，他會到店舖提款，再交給蔡。

指弟有與蔡一同供養一對子女

他補充，胞弟除了內地有生意，在港亦有炒賣名錶。被問及胞弟的兩名子女於2015年至2023年間由誰供養，鄺港傑指以其所知，是胞弟和蔡一同供養。

【蔡天鳳案・專頁】