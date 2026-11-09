11月「美食月」宵夜攻略　演唱會散場、OT收工、拍拖約會餐廳推介

緊接美食盛事「香港美酒佳餚巡禮」，香港旅遊發展局於11月推出「香港美食月」，聯同全港逾400間餐廳、酒吧及餐飲商戶，呈獻期間限定美饌、餐飲優惠及特色體驗。美食月設有五大主題餐飲體驗，包括由得獎大廚與頂尖侍酒師打造的「香港美酒配搭得獎食府盛典」、低至七折優惠品嚐米芝蓮名菜的「香港更滋味」，以及透過「香港宵夜地圖」、「香港雞尾酒節」及「細味蘭桂坊」。



其中，「香港宵夜地圖」網羅全港人氣宵夜熱點，由深夜火鍋、大排檔風味、特色甜品，以至適合拍拖及好友聚會的餐廳酒吧。旅發局指，無論是演唱會散場續攤、OT後慰勞自己，還是周末相約好友夜食夜玩，都可以跟隨以下六大主題宵夜路線，解鎖香港After 9的精彩滋味。



（旅發局圖片）

主題一：拍拖放閃之選｜11月限定維港夜景深宵 Buffet

灣仔有自助餐餐廳於11月逢星期五及六，特別加開晚上9時30分至11時30分的After 9深宵自助餐時段，提供港式宵夜、懷舊甜品及以涼茶為靈感的特色雞尾酒，讓情侶一邊欣賞維港及港島夜景，一邊感受香港獨有的飲食文化。晚餐後亦可漫步至天后一帶品嚐港式糖水或創意甜品，延續二人時光，為浪漫約會畫上甜蜜句號。

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主題二：精彩 Encore 路線｜演唱會散場後食宵夜接力狂歡至凌晨4點

11月啟德體育園持續有國際級演唱會及大型表演活動登場。啟德體育園周邊地區不少食肆營業至深夜，提供懷舊火鍋、港式小炒及地道甜品等多元選擇。部分餐廳更營業至凌晨4時，讓樂迷散場後與好友一邊享用宵夜，一邊重溫演出的精彩時刻，感受香港越夜越精彩的一面。

主題三：OT 加油站｜Comfort Food 漢堡、炸雞及薄餅 療癒身心

辛苦工作一整天，銅鑼灣及中環 SoHo一帶有不少 After 9餐飲選擇，由即叫即製的手工漢堡、炸雞及薄餅，到啤酒及甜品等，讓打工仔以Comfort Food 充電，放鬆身心。

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主題四：Chill 爆下半場｜串燒配美酒吹水到夜深

放工後相約好友小酌兩杯，旺角及中環都有不少After 9好去處。由日式鍋物、和牛及特色串燒，到啤酒及雞尾酒等，多元餐飲選擇適合不同預算及口味。三五知己可以一邊品嚐美食、一邊輕鬆暢談，在熱鬧的夜間氣氛中延續聚會，展開精彩下半場。

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主題五：地道宵夜｜點心、潮州打冷感受本土夜滋味

尖沙咀、深水埗等地區不少食肆營業至深夜，部分更是24小時營業。無論想在夜深時分品嚐蝦餃、燒賣及叉燒包等傳統點心，感受香港獨有的飲茶文化，還是與三五知己分享滷水鵝、蠔餅、冰鎮海鮮及各式鑊氣小炒等經典打冷美食，都可從地道滋味之中，感受香港越夜越精彩的一面。

主題六：甜蜜尾場｜港式糖水與創意甜品為晚上作結

香港不同地區均有豐富的深宵甜品選擇，由酒店提供的時令中式糖水，到港式甜品店的西米露、楊枝甘露及養生糖水等，既可清甜解膩，亦有暖胃之選，可以一份甜品或糖水犒賞自己。

夜間餐飲體驗展現香港越夜越精彩

除了「香港宵夜地圖」，「香港美食月」亦推出「香港雞尾酒節」及「細味蘭桂坊」。

「香港雞尾酒節」匯聚全城近30間特色酒吧，設有六條不同主題的酒吧路線，涵蓋隱世酒吧、港式風味、中環經典酒吧、調酒新星、酒店及名店酒吧，以及酒饌配對。

「細味蘭桂坊」則聯同區內逾20間餐廳及酒吧，推出特色餐飲、調酒工作坊、復古主題夜及DJ表演等限定體驗。

「香港美食月尊享優惠卡」享盡城中逾250項專屬禮遇

早前參加「香港美酒佳餚巡禮」的市民及旅客，更可憑場內派發的「香港美食月尊享優惠卡」，於超過250間合作商戶享受額外禮遇，延續美饌體驗。

香港美食月只限11月舉行，部分優惠及限定菜式數量有限。

香港美食月詳情： https://www.discoverhongkong.com/tc/events/hong-kong-gourmet-month.html

After 9 詳情：https://www.after9hk.com/tc/