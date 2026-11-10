DSE｜中文閱讀卷考生表現略遜於前　「殺身成仁」寫成「殺人」

考評局出版2026年DSE《試題專輯》，輯錄各科試題、評卷參考及考生表現分析等。報告指，今屆考生中文閱讀卷一的整體表現略遜於前，特別是綜合、分析、說明的考題，而考核指定篇章的甲部漏答情況嚴重，其中，摘錄題答案為「無求生以害仁，有殺身以成仁」，有考生把「害仁」寫成「害人」，「殺身」寫成「殺生」，反映對詞義的掌握欠穩妥。



考評局普遍認為在卷一閱讀能力，考生整體表現略遜於前。（林曉儀攝）

考評局表示，今屆中文科閱讀卷的難度與去年相若，考材篇幅稍長，考題數量較往年少，考生尚有時間細閱文章、斟酌作答。但考生整體表現略遜於前，尤其是須綜合、分析、說明的考題。同時考核指定篇章甲部漏答情況頗為嚴重，考課外篇章乙部，考生對於主旨掌握浮泛，未能深入文章肌理。

摘錄題表現一般 詞義掌握欠穩妥

卷一甲部方面，第四題摘錄題表現一般，題目要求考生摘錄出自《論人、論孝、論君子》的其中文句「無求生以害仁，有殺身以成仁」，惟有考生把「害仁」寫成「害人」，「殺身」寫成「殺生」，對詞義掌握欠穩妥，也有不少考生漏空不答。

部份考生詞彙貧乏 概括能力不足 「善良」答「友善」

此外，考評局指出部份考生概括能力不足和詞彙貧乏，例如乙部有題目要求考生概括一人物的形象，優異答案為「善良」、「真誠」、「純真」；有少數考生回答「真誠」與「誠實」，將意涵相通的詞語當成兩個答案。亦有考生未能分辨近義詞的細微差別，如作者描述人物「善良」，考生卻答以「友善」，讓考評局判斷他們未能準確把握及概括人物形象。

培養閱讀應對時代挑戰

考評局表示，現今社會下，閱讀趨近通俗和碎片化，在人工智能世代，整理資訊、明辨真偽的能力較以往更重要。考評局認為這些能力的培養，皆於閱讀有關，建議學生培養閱讀習慣，能有助考生應對時代的變遷與挑戰，察覺世間苦難，體味人性美善。

考評局建議學生培養閱讀習慣，能有助考生應對時代的變遷與挑戰。（資料圖片）

寫作卷表現平穩 離題卷不多見

至於卷二寫作卷方面，考評局表示，今年三道題目各有側重，但都貼近考生的生活經歷和認知，也容許考生有相當大的發揮空間。考生普遍能扣題寫作，離題卷並不多見，情況令人滿意。

考評局指，今屆卷二考生整體表現雖見平穩，但在審題清晰、結構剪裁及論證嚴謹度三方面仍有頗大進步空間。