今日新聞8分鐘｜惡客強扯車門爆粗摑的哥｜綠Van司機疑毒駕被捕

荔枝角長順街天降膠枱 32歲女子受傷警拘一男

荔枝角長順街發生墮物傷人意外。今晚（9日）約6時15分，警方接獲一名男子報案，指有一張枱從高處墮下，跌於長順街一大廈對開，擊中他的32歲姓胡妻子手部、及其私家車。救援人員到場，將女事主送往明愛醫院治理。

警方調查後，以涉嫌「容許物體自建築物墮下」拘捕一名33歲姓余男子，據知為長順街19號楊耀松第六工業大廈一租戶。案件交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進。在場人員檢查涉事的枱，初步得悉長約120厘米、闊55厘米及高100厘米。

深水埗西九龍中心美食廣場食肆爐頭搶火 女負責人燒傷

深水埗西九龍中心發生火警。今晚（9日）有數名網民上載片段，可見西九龍中心美食廣場一間潮州菜食肆爐頭懷疑搶火，廚房內揚起巨大火焰。不少食客見狀，紛紛舉起手機拍攝事發情況。有網民發帖指「西九8樓food court着火，附近啲人已經即刻疏散晒，但係同一層周圍啲人完全唔知咩事，睇到可以走一走先以防萬一」。另有片段可見，當時現場火警鐘響鳴大作，多名食客自行離開。

乘客扯的士自動門被阻 爆粗摑司機

今日（10日）凌晨尖沙咀發生乘客襲擊的士司機事件。一名夜更的士司機於山林道接載乘客時，好言提醒一名男乘客切勿強行拉扯自動車門，不料引起對方極度不滿，不僅粗言穢語辱罵，更拉開駕駛座車門掌摑司機；逞兇後隨同行友人乘其他的士逃去，遇襲司機無奈報警送院驗傷。司機將事發一刻影片上載至社交平台，大嘆「論揸夜更的士嘅危險性，無L啦啦比（畀）人打，痴（黐）邊範？」

油塘載7客綠Van「舞龍」 警追6公里拘44歲疑毒駕司機

今日（10日）上午8時20分，警方接獲情報懷疑一名專線小巴司機涉及藥後駕駛。人員展開調查展開跟蹤觀察，沿途小巴左搖右擺險象環生，最終在秀茂坪安愉道將它截停。車上7名乘客無受傷，44歲小巴司機接受藥後測試，懷疑曾吸食冰毒被捕。

啟德司機險撞騎電動單車南亞漢：晾起隻腳唔睇燈

社交媒體流傳一段車cam，事發於昨（8日）午11時許，當時片主疑駕電單車沿九龍城承啟道38-39號近啟德一帶行駛，並準備在一個綠燈燈口位置右轉至沐泰街，惟期間疑有人不遵守交通規則，片主右轉間竟遇上一名南亞裔男子騎着電動單車橫過馬路。

蔡天鳳案一名陪審員申請退出 法官批准並解除其職務

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(10日）在高等法院續審，首被告鄺港傑繼續自辯。而鄺港傑續自辯前，法官透露其中一名男陪審員申請退出，法官批准並解除其職務。

法官向陪審團表示，收到其中一名陪審員的信件，要求退出。法官考慮信中內容，認為該人不適合繼續擔任陪審員，遂解除其職務，審訊在餘下8名陪審員的情況下繼續。

特朗普：黃仁勳稱不知女方是間諜 FBI 啟動調查

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳承認出軌，並被指墮入諜網的風波備受國際關注。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月9日現身白宮記者會，透露聯邦調查局（FBI）正調查黃仁勳的間諜風波。他同日並曾與黃仁勳交談，問及對方是否知道婚外情對象是間諜，「他（黃仁勳）說他完全不知道那個人是間諜。」

黃樂擁港永居 曾10億售公司 任T3出行董事上市觸礁

Nvidia（輝達 / 英偉達）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）承認有婚外情，對象被指是新加坡數據中心公司MegaSpeed的前董事黃樂（HUANG Le / Alice HUANG）。中國外交部斥責，間諜論是無稽之談、誣衊抹黑。

現年約42歲的黃樂，本身是湖南人，到香港浸會大學讀碩士後，取得永久居民資格。《香港01》在香港、新加坡、內地查冊發現，她曾以10億元人民幣，出售多重離岸控股的公司予香港上市的內地遊戲公司「第七大道」，即新加坡MegaSpeed原母公司。今年中又註冊數間香港公司，業務未明。她同時是「南京領行科技」（T3出行）的董事，公司今年向港交所遞交上市申請，遭中證監煞停。