嘆政府重劇情片輕紀錄片　不寄望獲支援　楊紫燁：自己去做啦

首位榮獲奧斯卡最佳紀錄短片獎的華人導演楊紫燁（Ruby Yang），再憑新作《遠山猿歌》獲奧斯卡獎項的競逐資格。近年本港紀錄片漸受大眾關注，亦不乏話題之作，她認為，本地觀眾的口味愈來愈成熟，惟紀錄片出產數量仍然偏少，遠遠未到黃金時代。



8年前，她曾致信時任特首林鄭月娥，希望政府能支持香港紀錄片的發展，將紀錄片納入政府資助、設立恆常放映場地等，惟期望均一一落空。談及有否失望，她認為業界要靈活變通，「如果你等政府去做呢件事，咁你真係唔好等啦，我哋自己去做啦。」



楊紫燁是首位榮獲奧斯卡最佳紀錄短片獎的華人。（湯致遠攝）

昔日去信林鄭爭取政府支持紀錄片 今不寄予希望

近年港產紀錄片逐漸走入主流視野，如《香港四徑大步走》 、《公開試當真》、《十方之地》等成功走入商業戲院，亦屢有作品奪得亞洲影展奪獎。

楊紫燁認為，紀錄片是電影一部份，在外國紀錄片走入影院是平常事，在AI時代下，紀錄片呈現的真人真事，更顯得重要和難以取代。她認為，本地觀眾口味愈趨成熟，「只要係好嘅電影就會睇」，香港有很多好故事，近年多了年輕人拍紀錄片，不過，本地紀錄片產量對比外地仍然太少，遠遠未到黃金時代。

曾於8年前向時任特首林鄭月娥發公開信，希望政府能支持香港紀錄片的發展。她在信中提到，「三十多年後回到香港，看到一群很有熱忱的年輕電影人，做着有意義卻沒有人支持他們做的事，也欠缺放映場地，我認為，社會有責任好好扶持他們。」她建議當局於金像獎設立紀錄片獎、將紀錄片納入資助，設立恆常放映場地，以鼓勵創作；惟最終亦未能成事。

嘆政府立場比較保守 惟業界靈活變通

楊紫燁認為，政府目前只推廣劇情片，並無推廣紀錄片，「呢個係我一直希望政府做，希望，繼續努力」。被問本地紀錄片發展是否需要政府更多支持，楊紫燁笑言「唔好啦」，過往亦多次去信爭取資助等，「我諗依家政府係比較保守啲，只能說這樣」。

不過，她認為，業界靈活變通，會以眾籌來集資，又會善用百老匯等院線的特別場放映紀錄片，形容「做電影嘅人好識生存」，「如果你等政府去做呢件事，咁你真係唔好等啦，我哋自己去做啦。」

just reinventing yourself（重新創造自己），香港都要reinventing yourself啦。 楊紫燁

楊紫燁認為，紀錄片在香港遠遠未到黃金時代。（湯致遠攝）

寄語後輩要有火 勿太悲觀繼續走出路來

她認為，紀錄片的題材多樣化，可與文化、歷史等有關，不一定如外界所想涉敏感題材。被問希望政府如果看待紀錄片，她則說：「我冇希望，因為呢個希望好難，我已經盡咗力，睇吓下屆政府點樣啦......」

對於有意執導紀錄片的後輩，楊紫燁勉勵他們「要有火、要有創新、要有好奇心」，無需將事情想得太悲觀，「路係你自己行出嚟」。她表示，做人要保持彈性，世界變得太快，年輕人要充實自己，亦要找到自己定位，「just reinventing yourself（重新創造自己），香港都要reinventing yourself啦」。