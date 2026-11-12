渣打藝趣嘉年華2026是什麼？11.14睇夜光巡遊與4米高木偶封路安排

渣打藝趣嘉年華周六及周日（11月14日及15日）重返銅鑼灣，活動以經典童話故事為主題，當中有夜光巡遊、壓軸巨型木偶巡遊，主辦方稱今年夜光巡遊規模為歷屆最大，超過150人參與演出，壓軸巡遊則有10座高達4米的巨型木偶穿梭鬧市。為配合星期六及星期日）渣打藝趣嘉年華在銅鑼灣舉行的巡遊活動，運輸署早前提醒市民當區將實施以下特別交通及運輸安排，此文一文看清。



渣打藝趣嘉年華將於2026年11月14日至15日重返銅鑼灣。

「渣打藝趣嘉年華」是什麼？

「渣打藝趣嘉年華」是為期 6 個月的青少年教育計劃，透過藝術，為青少年提供學習及表演機會，發展寶貴技能，包括創意、團隊合作、解難能力、領導才能和自信等，並在每年以一連兩天免費開放的嘉年華及大型木偶巡遊作為總結。計

渣打藝趣嘉年華幾時舉行？

．渣打藝趣嘉年華：11月14日至15日10:00 am – 5:00 pm銅鑼灣維多利亞公園

．夜光巡遊：11月14日 8:30 pm–10:00 pm，由利園一期出發

．壓軸巡遊：11月15日 2:30 pm–4:00 pm，10座4米高巨型木偶率領約500人團隊在銅鑼灣巡遊



渣打藝趣嘉年華2026攻略(免費入場) 活動 日期時間 地點 渣打藝趣嘉年華 11月14日至15日 10am – 5pm 銅鑼灣維多利亞公園 夜光巡遊 11月14日 利園一期正門至啟超道 壓軸巡遊 11月15日 維多利亞公園至東角道

渣打藝趣嘉年華將於2026年11月14日至15日重返銅鑼灣。

壓軸盛大派對：10座4米高巨型木偶穿梭銅鑼灣街頭

渣打藝趣嘉年華將於2026年11月14日至15日重返銅鑼灣。

渣打藝趣嘉年華11月14日｜交通安排

當日下午五時三十分至約晚上十一時五十九分，下列路段將會分階段臨時封閉及實施交通改道：

由下午五時三十分起

．啓超道

．介乎啓超道與白沙道之間的一段恩平道

由下午六時起

．白沙道

．白沙道至蘭芳道的一段恩平道

．介乎富明街至啓超道的一段利園山道

由晚上八時三十分起

．介乎蘭芳道與希慎道之間的一段恩平道（間歇性封閉）

渣打藝趣嘉年華11月14日｜公共運輸安排

為配合封路安排，位於恩平道近利園二期的的士站將於晚上六時至約十一時五十九分期間暫停使用。

渣打藝趣嘉年華11月15日｜交通安排

當日下午二時十五分至約四時三十分，下列路段將會臨時封閉及實施交通改道：

（i）東角道；

（ii）記利佐治街；

（iii）介乎百德新街與告士打道之間的一段京士頓街（西行）；及

（iv）介乎京士頓街與記利佐治街之間的一段百德新街。

警方會因應現場的人流及交通情況，考慮進一步臨時封閉銅鑼灣近維多利亞公園一帶的道路，包括糖街、加寧街、京士頓街（東行）、告士打道及摩頓台天橋，並實施交通改道。

渣打藝趣嘉年華11月15日｜公共運輸安排

（i）為配合封路安排，途經受影響路段的城巴第2、18、99、A11號線，及過海路線第102、106、307號線將臨時改道，而位於受影響地區的相關巴士站，亦需暫停使用或遷移；

（ii）港島專線小巴第25號線會臨時改道，其位於百德新街的終點站將遷往銅鑼灣道聖保祿學校對面；及

（iii）位於糖街及百德新街的公共小型巴士站，及位於百德新街的的士及過海的士站當日下午二時十五分至約四時三十分（或直至人群散去及有關路段恢復正常行車）暫停使用。



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