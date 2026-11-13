「香港好物節」首拓星馬市場　助港商累積實戰經驗

香港特區政府公佈首個五年規劃，當中提出積極發展跨境電商，充分發揮香港作為國際貿易及物流樞紐的獨特優勢，推動「品牌出海」。最新《施政報告》亦提出一系列支援中小企的措施，包括加強香港貿發局全年推廣計劃「電子商務快綫」服務，提升香港品牌在境外電商市場的知名度及覆蓋。



「香港好物節」是「電子商務快綫」的旗艦活動之一，今年，香港貿發局首次把活動拓展至東盟市場，在新加坡及馬來西亞舉辦「香港好物節（東盟）」，匯聚近100個港商旗下品牌及逾350款產品，涵蓋個護化妝、服裝配飾、食品及補健品、智趣生活及銀髮產品五大類別。活動於早前圓滿結束，全網總瀏覽人次逾2,600萬。大會除設立專屬官方網站外，更聯同新加坡及馬來西亞兩大主流電商平台Shopee及Lazada開設活動主會場，集中展示參與商品及專屬優惠。進一步提升參與品牌及產品的市場曝光。

擁有十年歷史的香港本土消費電子品牌SuperV，過去主要透過當地線下經銷商拓展東盟市場。今年透過參與「香港好物節」，首次在Shopee和Lazada兩大電商平台面向當地消費者推廣產品，深耕東盟電商市場。

SuperV總監鄺志恒（Victor）表示，新加坡及馬來西亞均採用與香港相同的英式三腳插頭標準，產品無須重新設計或改裝便可引入當地市場，為品牌拓展業務提供便利。隨着區內物流基礎設施逐步完善及網上消費持續增長，品牌亦希望進一步把握電商帶來的發展機會。他留意到，新加坡的消費力在東盟區內較為突出，馬來西亞及印尼等市場亦具發展潛力。

然而，部分線下經銷商的電商營運經驗有限，Victor希望尋找更多途徑發展電商業務。「香港好物節」在Shopee和Lazada設立的期間限定網店，為未在星馬設銷售網點的SuperV提供實戰平台，藉此吸取電商營運經驗，並以較靈活的方式測試市場。此外，活動亦提供KOL配對及流量投放等支援，有助加強線上推廣，讓更多當地消費者認識產品特色及品牌理念。

Victor表示，「香港好物節」除了為品牌帶來更多曝光外，活動期間，更有多位新加坡KOL主動與他們聯絡洽談合作，為品牌日後探索直播帶貨等推廣方式帶來更多機會。

SuperV 參加好物節優惠週 產品深受星馬消費者歡迎。

另一香港品牌Sleep Oasis創辦人David因家人長期受睡眠問題困擾，遂研發改善睡眠及放鬆身心的產品。品牌自家研發、設計及生產睡眠眼罩、防藍光眼鏡及按摩器等產品，目前以美國為主要市場，並在香港、歐洲及澳洲銷售。

在歐美市場累積經驗後，Sleep Oasis開始將目光轉向東盟。品牌過去曾在當地投放廣告，但留意到消費者主要透過Shopee和Lazada等電商平台購物，因而參加「香港好物節」，藉此了解新加坡及馬來西亞的電商市場，直接接觸消費者。

活動亦讓Sleep Oasis首次嘗試直播帶貨。David表示，這次經驗讓團隊進一步了解當地的電商推廣模式，以及如何與KOL合作。例如，在推廣前讓KOL充分了解產品功能及核心價值，並親身試用產品，有助他們更有效地向消費者介紹產品。今次活動成績不俗，尤以冷熱敷眼部按摩器及頸椎按摩器特别受歡迎。

David發現平台入駐及營運流程相對簡便，而香港貿發局亦能迅速回應品牌需要，及時協助處理產品資料更新等工作。透過今次參與，品牌亦可從銷售及宣傳成效進一步評估星馬市場的發展機會。David 表示，未來將考慮在Shopee和Lazada投放更多資源，並繼續發展東盟市場。

Sleep Oasis 於好物節直播帶貨環節 錄得不俗營業額。

香港貿發局今年第三年舉辦「香港好物節」，以配合2024年《施政報告》和《財政預算案》有關協助香港中小企拓展跨境電商業務的方向。活動透過一對一專業顧問諮詢服務、電商專題培訓班等支援措施，協助港商由「學習電商」走向「做好電商」。今年首次推出的「香港好物節（東盟）」則進一步協助港商探索東盟電商市場，透過多元宣傳渠道提升旗下品牌及產品的曝光，並讓企業親身了解當地電商平台的營運模式及消費者需求，為日後拓展東盟市場累積實戰經驗。

（資料及圖片由客戶提供）