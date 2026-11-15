周一鳴：銳眼人臉識別有制衡非「想用就用」　多數非拍攝私人地方

警方「銳眼計劃」閉路電視系統明日（16日）起採用人臉識別功能，警務處處長周一鳴今日（15日）強調警方應用「銳眼系統」並非「想用就用」，設有門檻以達到「制約與平衡」（Check and balance），令市民安心系統不會被濫用。他又指警方正逐步與第三方及商場合作加入「銳眼系統」，形容大多數鏡頭均是拍攝公眾地方而非私人地方。



警務處處長周一鳴。（資料圖片）

周一鳴在無綫電視節目《講清講楚》中表示，閉路電視大幅提升破案率，直言「大部份劫案都被完全搗破」。閉路電視是減少劫案的重要原因之一，且今年9月錄得「零劫案」。他說「銳眼系統」並非「想用就用」，主要是針對罪案及與失蹤人口案件。

他指，首批將有4個商場加入警方「銳眼系統」，與商場的系統接駁過程中，要確保資料不會外洩或被黑客入侵，需設立強大的防火牆，形容要逐步花時間執行。對於機構同意或拒絕加入「銳眼系統」的原因，周一鳴指不便透露，又指系統大多數鏡頭均是拍攝公眾地方而非私人地方。

「銳眼」系統。（資料圖片）

他又指，日後將透過人工智能（AI）協助，將調查時間進一步縮短以盡早破案，但強調這只是其中一個工具，依然要依賴前線人員作人手調查，其他政府機構亦會採取類似做法。政府的目標是在2028年將閉路電視數目增至6萬支，加大覆蓋率令市民有更大保障；警方會先審視成效，其後再決定是否推展至私人屋苑。

另外，警方將擴大無人機的中央機庫，將「地面巡邏」提升為「天空巡邏」。周一鳴指，大方向是設立200個無人機庫，分為具備既定航程的自動路線和人手操作。日後發生任何案件或事件，均可隨時配合不同無人機巡邏。目前已在港島區試行，期望日後擴至全港各區。