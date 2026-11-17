衞生署昨日（16日）公布今年9月錄得兩宗私營醫療機構呈報的醫療風險警示事件，其中一宗涉及一間私家醫院為45歲女病人進行切除子宮及雙側輸卵管手術時，不慎切錯雙側卵巢。據悉，涉事醫院為中大醫院。



婦產科醫生余啟文今早（17日）接受商業電台《在晴朗的一天出發》訪問，提到若輸卵管、卵巢出現黏連，有可能難分辨，但醫生一般會事前、事後向病人說明情況。他又估計醫療失誤與腹腔鏡手術無關，而患者被誤切雙側卵巢，或會導致其荷爾蒙斷崖式下降，他建議患者短期服用荷爾蒙補充劑改善狀況。



香港中文大學醫院。（資料圖片／賴卓盈攝）

衞生署昨日（16日）公布今年9月錄得兩宗私營醫療機構呈報的醫療風險警示事件。署方表示，其中一宗涉及45歲女病人在進行腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術期間，其雙側卵巢被錯誤切除。據悉，涉事醫院為中大醫院。

另外，署方亦公布今年第3季，收到一宗由私營醫療機構呈報的重要風險事件，涉及一名48歲男病人，在連續性腎臟替代治療期間，被輸入錯誤劑量的濃縮電解質。據了解，涉事醫院為港怡醫院。

婦產科醫生：輸卵管、卵巢若有黏連或難分辨

婦產科醫生余啟文接受電台訪問時表示，若輸卵管、卵巢出現黏連，手術時有機會難以分辨。他解釋，部份病症如盆腔炎，較難在事前觀察到黏連狀況，而子宮內膜移位則會觀察到朱古力瘤的位置，一般醫生認為手術有風險，都會在事前或手術後向病人解釋。

醫生術前須多次確認切除部位

至於切除輸卵管手術可分為傳統開刀及腹腔鏡手術，涉事女病人在進行腹腔鏡手術時發生事故。余啟文指，估計事件與腹腔鏡手術無關，除非體內大量出血或器官結構異常，否則醫生都能透過腹腔鏡找到正確器官。他亦指，包括手術前、入手術室期間、和做手術麻醉前，醫生會與病人多次確認切除的部位，醫生肯定會知道病人是否切卵巢，若手術期間發現醫生切錯，手術室內醫療人員都要出聲。

誤切兩卵巢或令患者荷爾蒙斷崖式下降 宜服用荷爾蒙補充劑

余啟文又指，一般婦女到達更年期，荷爾蒙會慢慢下降，但將兩個卵巢同時切除會讓患者直接進入更年期，荷爾蒙斷崖式下降，導致短時間內出現潮熱、夜汗、心跳、煩燥。若出現以上症狀，余啟文會建議患者接受短期療程，服用荷爾蒙補充劑一年半載左右，則有效讓病人慢慢適應症狀。