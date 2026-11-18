鋼琴家王羽佳與馬勒室樂團上周二（10日）的演出，突然取消最後一首曲目，惹起觀眾不滿。主辦方飛躍演奏香港早前稱，巡演的最終曲目安排直至演出當天仍在持續商討中，又稱原獲告知王羽佳將以加奏（encores）的形式彌補縮減的演出時間，惟最終未能實現；王羽佳則表示，演出前數周已就演出曲目改動通知主辦方，而非臨時變動，又指是主辦方單方面決定不事前告知觀眾。

文化體育及旅遊局周二（17日）回應指，飛躍演奏香港為「藝術發展配對資助計劃」 的獲資助機構之一，局方留意到有關演出後的公眾評論，以及各方其後發表的聲明，現已要求飛躍演奏香港就事件提供說明，並會審視其已獲批的資助。



鋼琴家王羽佳。（飛躍演奏香港網站）

文化體育及旅遊局周二（17日）回應指，「藝術發展配對資助計劃」按藝團籌得的私人捐款及贊助金額提供配對資助，旨在培養商界及社會支持藝術的捐贈文化，拓闊藝團的財政來源。資助以整筆款項形式發放，用以支付員工薪酬、辦公室租金、宣傳等一般開支，以及活動或演出的製作費、藝術家酬金等，並無提供特定的資助金額予個別活動或演出。作為獲資助機構，飛躍演奏香港應確保妥善運用所獲的資助。

鋼琴家王羽佳。（飛躍演奏香港網站）

該音樂會為「飛躍演奏香港二十周年」樂季節目，今次香港站是王羽佳與馬勒室樂團合作亞洲巡演的首站。11月10日原定演奏4首曲目，惟樂團突然取消最後一首曲目，王羽佳全晚在台上時間只有不足20分鐘。

飛躍演奏香港隨後透過電郵公布安排全額退款，並解釋音樂家基於「藝術考量」，決定於整個亞洲巡演節目中抽起曲目。主辦方又指，在獲悉演出團隊的意向後，並未立即接納此節目更改，在演出之前一直積極斡旋，全力爭取替代曲目，又稱原獲告知王羽佳將以加奏（encores）的形式彌補縮減的演出時間，但安排未能實現。

王羽佳及後在社交網站發文指，演出曲目調整非臨時決定，巡演代理機構在演出前數周已通知主辦方。她又指，不提前告知觀眾，是主辦單位單方面的決定，強調整個過程中，一直有積極配合與溝通，又指衷心希望觀眾能夠享受當晚的體驗。