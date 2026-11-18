中大醫院早前為一名45歲女病人進行腹腔鏡子宮及雙側輸卵管切除手術，卻不慎錯誤切除雙側卵巢。院方昨日發稿交代，形容涉事醫生在手術期間因「高度專注於處理當下的臨床步驟，出現短暫的認知盲點」，將會根據人事條例對其作出處分。中大醫院下午12時半舉行傳媒簡介會，行政總裁鍾健禮及護理總監譚綺薇交代事件。



院方就此再事件致歉，並指涉事合約駐院醫生承認個人失誤，澄清「認知盲點」非語言藝術，而是翻釋欠佳，當時應為「失神」或「走神」。



中大醫院護理總監譚綺薇及行政總裁鍾健禮。(林遠航攝)

鍾健禮指，涉事醫生是合約形式聘請的駐院婦產科專科醫生，形容是「好有經驗嘅醫生」，業界被受專重，「好多人被佢教出嚟，被受病人讚揚，口碑係好好」。

手術有兩個方案，第一個方案是保留卵巢，另一個是連同子宮等切除，病人選擇了保留卵巢。醫生做手術時，需要做解剖才可到達手術部份，他引述醫生指花費了15分鐘始到達，其後錯誤進行第二個方案。

院方昨日新聞稿用了「認知盲點」字眼，他強調無意圖作遮掩，亦非語言藝術，「可能釋得唔係咁好」，提到根源調查委員會形容醫生當時「temporarily collapse of the situation awareness」，可以說是「失神」、「走神」，院方對此感到遺憾。

醫生在事後當晚九時多已立即告知病人家屬，鍾健禮指當時十點已與醫生聯絡，對方直接承認屬其過失。至於跟進工作，他指與病人商討後，病人仍選擇由涉事醫生跟進其病況。

對於會如何處分涉事醫生，他表示不便透露，但會盡快開展相關程序，並指雖然結果未必向公眾交代，但會向病人交代。他指，合約醫生會有不同處分方法，例如給予口頭或書面警告，另一方面，可經合約處理，包括選擇解約或不續約等，臨床上是否須停止或監察等，醫院亦可向監管機構作出投訴。

中大醫院一名45歲女病遭錯誤切除雙側卵巢。(資料圖片)

中文大學醫院今年9月為一名45歲女病人進行切除子宮及雙側輸卵管手術，期間不慎切錯雙側卵巢，目前病人情況穩定。

中大醫院昨日發聲明稱，調查結果顯示，涉事醫生在手術期間，「因高度專注於處理當下的臨床步驟，出現短暫的認知盲點」，未能貫徹執行原定保留卵巢的手術方案。院方指，該醫生承認錯誤，院方會嚴肅跟進其個人責任，並根據人事條例對該醫生作出處分。

院方又指對事件深表痛心及遺憾，再次對病人及其家屬致以最深切的慰問與誠摯歉意，並向公眾致歉。